Scary Stories to Tell in the Dark: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di un horror avvincente? Allora Scary Stories to Tell in the Dark potrebbe fare al coso vostro. L’inquietante lungometraggio, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 24 ottobre 2019, è stato diretto da André Øvredal, regista norvegese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Troll Hunter e Autopsy.

La spaventosa pellicola, trasposizione cinematografica dell’omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz, è stata distribuita da Notorius Pictures e prodotta da Sean Daniel, Jason F. Brown, J. Miles Dale, Elizabeth Grave e Guillermo del Toro. La presenza di quest’ultimo è evidente anche nell’estetica del film che ricorda quella del visionario artista messicano celebre per aver firmato veri e propri gioielli come Blade II, Hellboy, Il labirinto del fauno, Crimson Peak e La forma dell’acqua – The Shape of Water. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Scary Stories to Tell in the dark: trama e anticipazioni del film al cinema

Stati Uniti, 1968. L’America vive un periodo di grande tensione dove ovunque si respira un’aria di irrequieta insoddisfazione e voglia di cambiamento. Nonostante le insurrezioni e i tumulti siano scoppiati in quasi tutto il Paese, la piccola città di Mill Valley sembra immune al fragore e al richiamo delle proteste. Nella periferia del posto si staglia l’inquietante villa della famiglia Bellows dove vive Sarah, donna dal passato oscuro fatto di dolore e angoscia. Per alleviare e in qualche modo esorcizzare la sua sofferenza, scrive un’antologia di racconti le Scary Stories to Tell in the dark. Successivamente la sfortunata viene accusata di aver assassinato dei bambini e si toglie la vita.

Una sera gli adolescenti Auggie, Chuck, Ramon e Stella decidono di visitare la casa della famosa suicida considerata stregata da quando la donna ha commesso il drammatico gesto. Durante la perlustrazione della dimora, i ragazzi trovano l’opera di Sara e una di loro la porta casa. Sullo strano libro ben presto iniziano a comparirenuove ed raccapriccianti storie. Contemporaneamente scompaiono alcuni giovani della città i cui nomi sono presenti nel testo maledetto. Quali poteri ha davvero il terrificante manoscritto?

Il cast del film

Nella pellicolacary Stories to Tell in the dark Zoe Margaret Colletti interpreta Stella Nicholls mentre Michael Garza è Ramón Morales. Austin Zajur veste i panni di Chuck Steinberg e Gabriel Rush quelli di Auggie Hilderbrandt.

Hanno partecipato al film anche Kathleen Pollard nel ruolo di Sarah Bellows, Gil Bellows in quello dell’agente Turner e Austin Abrams che è Tommy Milner. Completano il cast Dean Norris nella parte di Roy Nicholls Lorraine Toussaint in quella di Lou Lou e Doug Jones che è Jangly Man.

