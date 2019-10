Eurogames 2019: anticipazioni di stasera 24 ottobre

È giunto oramai il momento della resa dei conti per le nazioni in gara agli Eurogames 2019. Lo spassoso programma, versione rinnovata de Jeux Sans Frontières, approda al suo ultimo ed emozionane appuntamento oggi 24 ottobre 2019 alle 21.20 su Canale 5.

La settimana scorsa a strappare la vittoria è stata la Spagna con Jaca seguita dai nostri connazionali con Parma. Ha conquistato comunque il podio la Grecia con Creta, Novosibirsk in rappresentanza della Russia si è fermata al quarto posto mentre il quinto e sesto è stato occupato rispettivamente dalla Polonia con Janow Lubelski e Berlino per la Germania. Stasera in un’atmosfera allegra e spensierata, Ilary Blasi e Alvin presenteranno i concorrenti e commenteranno le esilaranti sfide da superare che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori. Ma cosa hanno in serbo per noi gli Eurogames?

Poche ore ci separano dalla puntata finale degli Eurogames 2019. Le sei squadre che si contenderanno la vittoria sono: San Felice Circeo in rappresentanza dell’Italia, Monaco per la Germania, la Grecia con Creta, Varsavia per la Polonia, la Russia con San Pietroburgo e Jaca per la Spagna. Anche questa volta torneranno il Fil Rouge, la cui classifica viene rivelata soltanto prima dell’ultimo gioco, il percorso ad ostacoli all’interno di palle trasparenti chiamato Pallodromo e il Muro dei campioni, parte di ben tredici metri, inclinata di trentadue gradi da scalare potendo contare solo sulla forza delle braccia.

Inoltre stasera le restanti sei sfide da affrontare saranno scelte tra quelle più belle di questa edizione e solo per una di queste le squadre potranno utilizzare il jolly raddoppiando così il punteggio ottenuto in quella prova. Come di consueto, a valutare le prove degli Eurogames sarà la giuria capitanata da Yuri Chechi. Tutto questo e molto altro oggi su Canale 5 dalle 21.20.

