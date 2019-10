Le Iene 2019: Speciale Marco Pantani. Anticipazioni e ospiti di stasera

Oggi 24 ottobre alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda lo Speciale Le Iene 2019. Il programma satirico dedicherà il suo nuovo appuntamento ad un personaggio molto amato e discusso: Marco Pantani, soprannominato il Pirata e considerato tra più forti ciclisti di sempre.

Dotato di un talento straordinario, lo sportivo ha collezionato un successo dopo l’altro diventando un vero e proprio idolo delle folle e regalando al pubblico performance indimenticabili. Un sogno ad occhi aperti che sembrava destinato a durare per sempre salvo poi infrangersi con l’esclusione al Giro 1999 a causa di un valore di ematocrito al di sopra del livello consentito. Come tristemente noto, dopo lo scandalo, l’atleta è caduto in depressione e il 14 febbraio del 2004 è morto a Rimini. Ma quali novità hanno in serbo per noi questa volta Le Iene 2019?

Poche ore ci separano dallo Speciale Le Iene condotto da Alessandro e Giuseppe e dedicato allo scandalo che ha coinvolto Marco Pantani. Tutto inizia il 5 giugno del 1999 quando arrivano i risultati del prelievo fatto allo sportivo a Madonna di Campiglio che rivelano un valore dell’ematocrito di 53, tre oltre il limite consentito.

Tuttavia solo tre ore prima del test il dato era 48, stesso numero comparso anche sei ore dopo aver effettuato le analisi ufficiali. Questa oscillazione ha insospettito molti e finalmente l’Antimafia ha deciso di ascoltare Michele Partenope, Michele Spinelli e Eugenio Sala, i tre medici che si sono occupati degli esame del sangue del ciclista. È stato questo infatti il momento in cui è iniziata la discesa negli abissi di Marco che è stato squalificato dal Giro d’Italia a due tappe dalla fine.

Gli strani eventi prima della squalifica al Giro d’Italia

Ascolteremo le dichiarazioni di Roberto Pregnolato, amico e massaggiatore dell’atleta che ha raccontato ai microfoni de Le Iene di un episodio molto strano avvenuto la sera prima del prelievo ufficiale. Secondo le dichiarazioni dell’uomo, quel giorno a cena girava la voce che uno della Mercatone Uno non sarebbe partito l’indomani. Anche Marco Velo, collega di Pantani ricorda una storia molto simile che ha aumentato ancora di più i sospetti su quanto accaduto realmente.

Successivamente sentiremo le prole di un illustre ematologo del San Raffaele con esperienza proprio nell’antidoping e che ha messo in evidenza come non sia da escludere la possibilità che il valore dell’ematocrito sia stato alterato. Altro dato che Le Iene metteranno in evidenza è il fatto che le analisi sono state effettuate con un ritardo di ore cosa che avrebbe permesso al ciclista di abbassare da solo il dato incriminante cosa che invece non fece. Tutto questo ed altre testimonianze esclusive e ospiti oggi su Italia 1 dalle 21.20.

