Daniele Liotti: chi è in Un passo dal cielo 5, carriera e biografia

Daniele Liotti, volto non nuovo nel panorama televisivo italiano è uno dei protagonisti della fiction Rai Uno A un passo dal cielo 5.

Biografia e carriera di Daniele Liotti

Daniele Liotti è nato a Roma il 1 aprile 1971 e ha altri due fratelli, Marco e Roberto, entrambi cantanti. Dopo una breve parentesi come calciatore, nel 1995 ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. La sua prima apparizione televisiva è stata su Italia Uno, al fianco di Giovanni Boncompagni nella trasmissione Primadonna. Da lì la sua carriera è stata tutta un crescendo e le sue comparse in televisione come attore sono state sempre più numerose.

Oggi Daniele Liotti recita nella fiction italiana A un passo dal cielo, dove interpreta la guardia forestale Francesco Neri, subentrando al posto di Terence Hill. Liotti in un’intervista ha confessato di sentirsi onorato ad aver ottenuto un ruolo che per anni è stato quello di Terence Hill e che spera di non deludere il pubblico.

Vita privata

Ma il pubblico, o almeno quello femminile, Liotti l’ha conquistato già da un po’. Il suo cuore però batte solo per una donna: Cristina D’Alberto Rocaspana, modella e attrice italo-spagnola, conosciuta grazie ad amici. L’amore tra i due ha dato alla luce la piccola Beatrice, nata nel 2017.

Beatrice non è figlia unica: Daniele Liotti ha anche un altro figlio, nato quando lui era molto giovane, di nome Francesco. La storia con la mamma di suo figlio è naufragata quando quest’ultimo aveva appena tre anni, ma i due sono rimasti comunque in ottimo rapporto.

Anche Francesco sogna di diventare attore come il padre e studia recitazione. Daniele Liotti ha dichiarato di esserne molto orgoglioso e che supporterà il figlio in ogni sua decisione.

L’attore non crede nel matrimonio e, a meno che non cambi idea, non vedremo mai lui e Cristina convolare a nozze. In ogni caso, come ha detto a Caterina Balivo nel suo programma Vieni da me, i due preferiscono vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori.

I social network

Daniele ha dichiarato più volte di non amare particolarmente Facebook o altri social network affini e di conseguenza ha deciso di non iscriversi e di non creare nessun profilo social. Esistono però numerose fan page che escono tra i risultati di ricerca quando sui social si digita il suo nome.

Al contrario, il figlio Francesco Liotti è invece molto attivo e posta sempre tante foto.

