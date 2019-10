Un passo dal cielo 5: anticipazioni settima puntata stasera 24 ottobre

Oggi 24 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Un passo dal cielo 5. La fortunata fiction, diretta da Raffaele Adrosiglio, Cosimo Alemà e Jan Maria Michelini approda alla sua settima puntata con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Giovedì scorso abbiamo visto l’affascinante comandante della Guardia Forestale alle prese con la difficile situazione che si è creata con Emma e un misterioso individuo potenzialmente pericoloso per Elena. Valeria invece ha dovuto sopportare la presenza di Ezio, padre di Isabella intenzionato a portarle via la nipote. Ma cos’ha in serbo per noi stasera Un passo dal cielo?

Un passo dal cielo 5: anticipazioni settima puntata stasera 24 ottobre

Nella puntata di oggi di Un Passo dal cielo, intitolata Onora il padre, Francesco dopo aver scoperto che Leonardo, ragazzo adottato dai Moser, non è suo figlio vive un momento particolarmente difficile e per diversi giorni non si presenta a lavoro. Vincenzo allora, preoccupato dallo strano comportamento dell’uomo, lo raggiunge per accertarsi che stia bene. Proprio mentre è in compagnia di Neri, Nappi riceve una chiamata dal commissariato per recarsi sul luogo di un delitto e assieme all’amico si reca sulla scena del crimine. Incredibilmente la coppia si ritrova a dover indagare su Klaus, principale sospettato dell’omicidio di un antiquario ebreo.

Intanto Il comandante della Guardia Forestale si reca da Bruno Moser per fare sì che il ragazzo non passi il resto della sua esistenza in carcere. Ma i guai per i protagonisti di Un passo dal cielo non finiscono qui. È il momento per Emma di far chiarezza sui sentimenti che prova e prendere una posizione netta nei confronti di Francesco e Kroess. Nel frattempo Vincenzo, a causa di alcuni imprevisti, sospende il trasloco per non lasciare sole Isabella e Valeria.

