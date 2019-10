Vicino all’orizzonte: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Siete degli inguaribili romantici? Allora Vicino all’orizzonte potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 24 ottobre 2019, è stata diretta da Tim Trachte, regista tedesco noto al grande pubblico per film come Abschussfahrt, You Don’t Want to Know, Der Herrscher von Edessa e Sorelle vampiro 3 – Ritorno in Transilvania.

Il lungometraggio sentimentale, il cui titolo originale è Dem Horizont so nah, è tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch ed è stato sceneggiato da Ariane Schröder. Le musiche inoltre sono a cura di Michael Kamm e la fotografia è di Fabian Rösler. Ma qual è la sinossi di Vicino all’orizzonte?

Vicino all’orizzonte: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Vicino all’Orizzonte è in programmazione al cinema dal 24 ottobre 2019. Il film racconta la storia di Jessica, diciottenne con tanti sogni nel cassetto. La tranquilla routine della giovane viene sconvolta dall’incontro con Danny, bellissimo e affascinante ragazzo si dimostra sicuro di sé e pieno di iniziativa. Quest’ultimo sembra avere una vita perfetta ma in realtà dietro la facciata da uomo senza difetti e difficoltà nasconde un oscuro segreto e un passato fatto di sofferenza. Attratti l’uno dall’altro, ben presto tra i due scatta la scintilla.

Travolti da una bruciante passione, i protagonisti di Vicino all’Orizzonte scoprono l’amore e passo dopo passo imparano a condividere tutto. Proprio quando nulla sembra poter rovinare la loro storia, Danny confessa a Jessica una verità sconvolgente e dolorosa che non permette al ragazzo di avere alcuna sicurezza sul suo futuro. Distrutta dalla paura di perderlo, la giovane donna non ha nessuna intenzione di rinunciare alla relazione da favola. Cosa succederà?

Il cast del film

In Vicino all’orizzonte Jannik Schümann interpreta Danny mentre Luna Wedler è Jessica. Henry Horn veste i panni di Jakob, Judith Paus quelli di Yasemine e Kristin Hunold è Vanessa. Inoltre Lena Vogt recita la parte di Karla, Emil Schwarz quella di Till e Luise Befort è Tina.

Hanno partecipato al film anche Nicola Gründel nel ruolo del dottor Kirch, Stephan Kampwirth in quello di Rufus Koch e Frederick Lau che è Dogan. Marta Martin è Jana, Victoria Mayer interpreta Johanna Koch e Denis Moschitto è Jörg. Infine Axel Röhrle veste i panni di Breuer e Hendrik Voß quelli di un amico di Jakob.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it