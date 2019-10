Malignant: trama, cast e data di uscita del film horror di James Wan

I fan dell’horror attendono con ansia di sapere quando approderà sul grande schermo Malignant. Da quando infatti James Wan ha annunciato l’inizio delle riprese del film, gli appassionati del genere non vedono l’ora di scoprire che cos’ha architettato questa volta il maestro del terrore.

Il regista malaysiano naturalizzato australiano in pochi anni ha conquistato milioni di persone grazie alla sua capacità di attingere alla tradizione dandole però una nuova forma. Ma cosa sappiamo di Malignant?

Malignant: trama e data di uscita del film horror di James Wan

Da un genio come Wan che ha saputo dare vita a personaggi entrati nell’immaginario collettivo ci si può aspettare di tutto. Le saghe di Saw – L’enigmista e Insidious sono considerate dei veri e proprio gioielli dell’horror contemporaneo grazie ad un perfetto equilibrio tra i classici stilemi del genere e una vena autoriale ben visibile ma non ingombrante. Il tema del perturbante è costante nelle opere del regista che sa come creare un clima di tensione e paura. Lungometraggi come Dead Silence o The Conjuring hanno terrorizzato milioni di spettatori ottenendo un successo straordinario.

Date le incredibili capacità dell’artista, ci sono ottime possibilità che Malignant sia davvero interessante un’opera pregevole. Per quanto riguarda la data di uscita al cinema, la pellicola approderà sul grande schermo il 14 agosto del 2020. Non è stata ancora resa nota la trama che però secondo alcuni rumors potrebbe elementi sia dell’horror che del thriller all’italiana.

La sceneggiatura e il cast del film horror

Quello che sappiamo con certezza è che James Wan ha scritto al sceneggiatura assieme alla fidanzata Ingrid Bisu e la sua produzione è legata alla Giallo Films LLC, società che in passato ha finanziato opere come L’uccello con le piume di cristallo, Profondo rosso e Sei donne per l’assassino.

Infine il cast di Malignant è formato da: Maddie Hasson, Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.



