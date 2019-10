Ghost Rider – Spirito di vendetta: trama, cast e anticipazioni del film

Amate le emozioni forti? Allora Ghost Rider – Spirito di vendetta potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio del 2012, in onda stasera 25 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, registi statunitensi noto al grande pubblico per aver lavorato assieme dietro la macchina da presa anche in Crank, Crank: High Voltage e Gamer.

La pellicola ad alta tensione, sceneggiata da Scott M, Gimple, David S. Goyer e Seth Hoffman, è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2007. Entrambe le opere sono a loro volta ispirate al personaggio immaginario dei fumetti Marvel ideato da Gary Friedrich, Michael Ploog e Roy Thomas. Ma qual è la sinossi di Ghost Rider?

Ghost Rider – Spirito di vendetta: trama e anticipazioni del film

Nel 2007 abbiamo conosciuto il protagonista il Ghost Rider Johnny Blaze, funambolo motociclista che ha accettato di vendere la propria anima al Diavolo per salvare il padre da un cancro incurabile. Trasformato in cacciatore di taglie del Demonio, dopo gli eventi del primo capitolo, vive lontano da tutto e tutti rifiutando la propria missione. Un giorno però incontra il monaco Moraeu che, in cambio del suo aiuto nel ritrovare e proteggere una donna di nome Nadya e suo figlio, gli offre l’opportunità di potersi finalmente liberare del suo spirito di vendetta.

Desideroso di spezzare le catene del antico patto, l’uomo parte alla ricerca della coppia in difficoltà ma una volta scovati, Johnny è costretto a trasformarsi nel suo peggior incubo per sottrarre i due all’attacco di un gruppo di mercenari che comunque riesce a rapire il piccolo. A capo della squadra criminale c’è Ray Carrigan, spietato malvivente al servizio di Mefisto che durante lo scontro ferisce gravemente il Ghost Rider grazie all’utilizzo di armi speciali. Portato in ospedale da Nadya, il motociclista è pronto a tutto pur di annullare l’odiosa maledizione del Signore di tutti i mali.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Nicolas Cage che interpreta Johnny Blaze/Ghost Rider. Johnny Whitworth veste i panni di Ray Carrigan/Blackout, Ciarán Hinds quelli di Roarke/Mefisto e Violante Placido è Nadya. Inoltre Fergus Riordan recita la parte di Danny, Idris Elba quella di Moreau e Christopher Lambert è Methodius.

Hanno partecipato al film anche Spencer Wilding nel ruolo di Grannik, Sorin Tofan in quella di Kurdish e Jacek Koman che è Terrokov. Infine Anthony Head è Benedict, Cristian Iacob interpreta Vasil e Jai Stefan è Krakchev. Completano il cast di Ghost Rider Vincent Regan nei panni di Toma Nikasevic e Ionut Cristian Lefter in quelli di Johnny Blaze da giovane.

