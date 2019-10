Confusi e felici: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Il week-end si apre all’insegna del buonumore con Confusi e felici. La commedia del 2014, in onda stasera 25 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Massimiliano Bruno, regista, attore e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in lungometraggi come Nessuno mi può giudica, Viva l’Italia, Gli ultimi saranno gli ultimi e Non ci resta che il crimine.

L’esilarante pellicola, inizialmente nota con il titolo Tutti per uno, in Italia ha incassato al botteghino 3,7 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione al cinema. Ma qual è la sinossi del film?

Confusi e felici: trama e anticipazioni del film in tv

Confusi e felici è ambientato a Roma e racconta la storia di Marcello, psicanalista che quotidianamente ascolta e cerca di aiutare i suoi assistiti. I pazienti del professionista sono: Nazareno, spacciatore di droga che soffre di frequenti attacchi di panico e in procinto di diventare padre, il quarantenne Pasquale con una forte dipendenza dal cibo e dalla madre e Vitaliana, ninfomane affascinata dal dottore. Inoltre seguono la terapia anche la coppia in crisi formata da Betta ed Enrico e il telecronista sportivo Michelangelo incapace di controllare i suoi scatti d’ira da quando ha scoperto il tradimento della moglie.

Appena ha del tempo libero Marcello si dedica alla sua grande passione per il tiro con l’arco. Proprio durante una sfida si rende conto di non vederci bene e si sottopone ad accertamenti medici per scoprire cosa c’è che non va. Purtroppo i risultati degli esami rivelano che l’uomo è affetto da una malattia grave che lo porterà alla cecità in pochi mesi. Sconvolto e distrutto dalla notizia, il protagonista di Confusi e felici cade in depressione e decide di abbandonare il suo lavoro. I pazienti però non hanno alcuna intenzione di rinunciare al loro psicanalista e, guidati dalla segretaria del dottore, cercano in tutti i modi di spronarlo a non mollare e riprendere a vivere. Ci riusciranno?

Il cast del film

In Confusi e felici Claudio Bisio: Marcello mentre Marco Giallini è Nazareno. Anna Foglietta veste i panni di Silvia, Massimiliano Bruno quelli di Pasquale e Paola Minaccioni è Vitaliana.

Hanno partecipato al film anche Caterina Guzzanti nel ruolo di Betta, Pietro Sermonti quello di Enrico e Rocco Papaleo che è Michelangelo. Inoltre Kelly Palacios recita la parte di Mercedes e Gioele Dix quella di Andrea. Completano il cast Raffaele Vannoli nei panni di Pallotta e Helmut Hagen in quelli del professor Breitner.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it