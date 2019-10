Chi è Alessandro Siani a Tale e Quale Show 2019: carriera e biografia

Non c’è spazio per il cattivo umore a Tale e Quale Show 2019 che il 25 ottobre potrà contare sulla grande simpatia di Alessandro Siani. Il comico partenopeo infatti sarà il giurato d’eccezione della settima puntata del programma e quindi valuterà le performance dei concorrenti assieme a Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Attore, cabarettista, regista, scrittore e produttore cinematografico, nel corso degli anni l’arista campano ha conquistato il pubblico con i suoi spettacoli e lungometraggi. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata di Alessandro Siani?

Alessandro Siani: età, altezza e biografia

178 cm di altezza, occhi azzurri e sorriso contagioso, così si presenta il talento partenopeo che da tempo è sinonimo di risate assicurate. Alessandro Siani, pseudonimo di Alessandro Esposito, nasce il 17 settembre del 1975 a Napoli sotto il segno zodiacale della Vergine. Il comico ha scelto di portare come cognome d’arte quello del giornalista italiano assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985.

Vispo e appassionato di recitazione fin da bambino, la carriera dell’attore inizia molto presto. I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove nel laboratorio Tunnel Cabaret, storico locale sito nel capoluogo campano nei pressi del monastero di Santa Chiara. Appena ventenne vince il Premio Charlot come migliore cabarettista dell’anno e successivamente continua a partecipare a concorsi e ottenere ottimi riscontri dalle giurie. Acquisita maggiore sicurezza nelle proprie capacità, il giovanissimo comico è pronto ad entrare nel mondo dello spettacolo.

La carriera dell’artista

Alessandro Siani esordisce sul piccolo schermo nel 1998 a Telegaribaldi con il trio A Testa in giù composto dall’artista stesso, Francesco Albanese e Peppe Laurato. Raggiunta una certa notorietà, approda a Pirati, programma presentato da Biagio Izzo per poi passare alla conduzione di Maradona Show assieme ad Alan De Luca. Inizia a farsi conoscere anche al di fuori dell’hinterland campano con la trasmissione comica Bulldozer di Rai 2 apparendo poi anche a Domenica in e Guarda che luna.

Il grande successo arriva però nel 2004 con lo spettacolo teatrale Fiesta seguito da Tienimi Presente e Per Tutti. Nello stesso anno è anche al timone di Sanremo Giovani e successivamente gli viene affidato il comando di Libero. Partecipa poi anche a Quelli che…il calcio, Colorado Cafè, Made in Sud. Sempre in cerca di nuovi stimoli, Siani recita in Ti lascio perché ti amo troppo, Natale a New York, La seconda volta non si scorda mai e Benvenuti al Sud.

Chi è Alessandro Siani a Tale e Quale Show 2019 e la vita privata dell’artista

Approda alla regia con Il principe abusivo per poi dirigere anche Si accettano miracoli, Mister Felicità e Il giorno più bello del mondo. In questi anni Alessandro ha alternato alla carriera d’attore quella di produttore cinematografico e di scrittore.

L’artista è molto attaccato alla moglie e i suoi due figli con cui condivide le gioie e le difficoltà della vita. Come già detto in apertura di articolo, Alessandro Siani sarà il giurato speciale della settima puntata di Tale e Quale Show 2019.

