Holiday in the wild: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Siete in cerca di una romantica commedia natalizia? Allora Holiday in the wild potrebbe fare al caso vostro. Il film, disponibile sulla piattaforma a pagamento Netflix dal 1 novembre 2019, è stato diretto da Ernie Barbarash, regista statunitense noto al grande pubblico per pellicole come A Royal Winter, Pound of Flesh, Second Chances, Hardwired, They Wait e Cube Zero.

Il lungometraggio dai magiche atmosfere, sceneggiato da Neal H e Tippi Dobrofsky, racconta la storia di una donna che dopo essere stata lasciata dal marito parte per un Safari in Africa che cambierà la sua vita. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Holiday in the wild: trama e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Come già detto in apertura di articolo, Holiday in the wild (noto anche con il titolo Un Safari per Natale) sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 1 novembre 2019. La pellicola segue le vicende di Kate Conrad, elegante newyorchese che, dopo la partenza del figlio per il college, organizza una seconda luna di miele da trascorrere assieme al suo adorato marito. Quest’ultimo però non prova più i sentimenti di una volta e lascia improvvisamente la moglie.

Pur essendo sconvolta dall’inaspettata fine del suo matrimonio, la donna decide di non rinunciare al viaggio che aveva preparato con tanta dedizione e parte da sola alla volta dell’Africa. Durante una deviazione attraverso lo Zambia, la neo single aiuta Derek, l’affascinante pilota del suo aereo a salvare la vita di un piccolo elefante rimasto orfano. Il pachiderma però ha bisogno di essere curato e Kate, toccata da questa esperienza, prolunga il suo soggiorno per prendersi cura dell’animale in difficoltà. Nel frattempo tra la protagonista di Holiday in the Wild e il pilota nasce un sentimento d’amore. Tornerà a casa o cambierà radicalmente la sua vita?

Un Safari per Natale: il cast

In Holiday in the Wild Rob Lowe interpreta Derek mentre Kristin Davis è Kate Conrad. Lynita Crofford veste i panni della signora Burns e Hayley Owen quelli di Leslie.

Hanno partecipato al film anche Stevel Marc nel ruolo di John e Colin Moss in quello di Drew Conrad. Completano il cast John Owen Lowe e Thandi Puren nella parte di Trish.

