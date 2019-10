Concerti Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla: date e info biglietti

Sono ben 12 i concerti che Claudio Baglioni terrà alla fine di questa primavera a Roma, alle Terme di Caracalla. Si tratta di un evento a cui i fan del cantante romano non possono certo mancare. “Dodici note”, il titolo dell’esibizione divisa in 12 tappe (ma tutte nello stesso luogo) e sarà un concerto per voce solisti orchestra e coro.

Concerti Claudio Baglioni: Dodici Note alle Terme di Caracalla

Dodici Note si terrà, come anticipato, alle Terme di Caracalla in Roma dal 6 al 18 giugno. Un “progetto musicale”, come lo ha definito il sovrintendente del Teatro dell’Opera capitolino, Carlo Fuortes: “Negli ultimi anni, con una rigorosa attenzione alla qualità delle proposte, il palcoscenico ha accolto progetti unici dedicati a grandi artisti della musica di oggi: i concerti di Claudio Baglioni entrano di diritto tra questi”. Per la stagione estiva dell’Opera di Roma è la prima volta in assoluto in cui un cantante si esibisce per 12 serate consecutive.

Claudio Baglioni: nuovo album in uscita in primavera

Il progetto seguirà l’uscita del nuovo album di Claudio Baglioni, che includerà anche la canzone Gli anni più belli. Il brano dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, che uscirà nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020.

Concerti Claudio Baglioni 6-18 giugno 2020: info biglietti

Da sabato 6 giugno a giovedì 18 giugno 2020 Claudio Baglioni si esibirà tutte le sere alle Terme di Caracalla. Chi fosse interessato a presenziare e dunque all’acquisto dei biglietti, sappia che la prevendita partirà già quest’oggi, venerdì 25 ottobre, dalle ore 16.00 ma solo per gli iscritti al Fan Club. Un weekend favorito dunque per gli appassionati del cantante, mentre tutti gli altri potranno acquistare i biglietti presso il circuito TicketOne a partire dalle ore 11.00 di lunedì 4 novembre.

