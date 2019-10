Holiday Rush: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Poco tempo ci separa dall’approdo su Netflix della commedia natalizia Holiday Rush. La pellicola, disponibile sul noto colosso dello streaming a pagamento dal 28 novembre 2019, è stata diretta da Leslie Small, regista nota al grande pubblico per opere come Kevin Hart: Irresponsible, Aries Spears: Hollywood, Look I’m Smiling, A good Man Is Hard to Find e Gary Owen: I Agree with Myself.

Il romantico lungometraggio, sceneggiato da Sean Dwyer e Greg Cope White, racconta la storia di un vedovo che ha viziato i suoi quattro figli ma che proprio nel periodo natalizio perde il lavoro. Vediamo insieme la sinossi di Holiday Rush!

Come già detto in apertura di articolo, Holiday Rush sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 28 novembre 2019. Il film segue le vicende di un noto DJ della radio che ha sofferto molto a causa della morte del suo grande amore e ha dovuto crescere i quattro figli da solo. Con la speranza di rendere più sopportabile l’incolmabile vuoto lasciato dalla donna, il vedovo ha riempito di regali e assecondato sempre le richieste dei suoi piccoli. Purtroppo però durante il periodo natalizio, proprio mentre i bambini stanno scrivendo le loro costose liste dei desideri, il padre perde il lavoro.

Accorrono in soccorso dell’uomo la sua produttrice Roxy Richardson e la zia Jo che vogliono aiutarlo a comprare una nuova stazione cosa che potrà però avvenire soltanto se la famiglia Williams cambierà le proprie onerose abitudini per condurre un’esistenza più semplice. Come finirà Holiday Rush?

Il cast del film

In Holiday Rush La La Anthony intepreta Paula Williams mentre Stormi Maya è Katrina. Sonequa Martin-Green veste i panni di Roxy Richardson, Deon Cole quelli di Marshall Stone e Tamala Jones è Jocelyn Hawkings. Inoltre Romany Malco recita la parte di Rush Williams, Roscoe Orman quella di Reginald Miller e Darlene Love è Jo.

Hanno partecipato al film anche Amarr M.Wooten nel ruolo di Jamal, Jimmy Palumbo in quello di Daniels e Chris Walker che è Brett. Alysia Livingston è Janella, Margarita Allen interpreta se stessa e Deysha Nelson è Mya Williams. Completano il cast Rocco Parente nei panni di Salvatore Manducati, Andrea-Marie Alphonse in quelli di Evie e Selena-Marie Alphonse che è Gabby.

