Dove vedere Lecce-Juventus in diretta streaming o in tv

Il match valido per la nona giornata di Serie A 2019/20 Lecce-Juventus si disputerà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare. Partita importante per entrambe le squadre, che vogliono confermare il trend positivo e mantenere, se non migliorare, la propria posizione in classifica.

Come arriva alla partita il Lecce

Il Lecce è reduce dal pareggio di San Siro in casa del Milan, arrivato grazie al gran gol di Calderoni nei minuti di recupero finali. Attualmente la neo promossa si trova in 16esima posizione. I salentini hanno perso le tre partite giocate in casa fin qui (contro Verona, Napoli e Roma), subendo giallorossi subito 6 gol, di cui 4 nei secondi tempi, segnandone solamente uno su rigore. La chiave del match potrebbe essere quella di marcare prima della Juventus per poi difendersi e provare a ripartire. Da tenere sottocchio sarà sicuramente proprio Marco Calderoni, che ha segnato i suoi due gol nei secondi tempi.

Come arriva alla partita la Juventus

La Juventus di Maurizio Sarri arriva alla partita da una grande vittoria in Champions League che ha portato via molte energie, quindi molto probabilmente farà riposare qualche big, come ad esempio Ronaldo, Matuidi e De Ligt. Ogni partita in campionato per i bianconeri è importante, in quanto la corazzata Inter, ad un solo punto di distanza, non sembra aver intenzione di fermarsi. L’assenza del cinque volte pallone d’oro non dovrebbe pesare troppo; infatti, uno dei giocatori chiave per la vecchia signora sarà sicuramente Paulo Dybala, in grande forma fisica e mentale dopo la doppietta in Champions e Gonzalo Higuain, che ha segnato contro l’Inter prima della sosta.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Higuain

Dove vedere Lecce-Juventus in diretta tv e streaming

Il match si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

