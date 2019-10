Genoa-Brescia: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Uno degli anticipi in programma nella nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Genoa-Brescia, che si disputerà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Nuova vita per i padroni di casa del Genoa, l’ennesima di questi travagliati anni. Da qualche giorno infatti c’è stato il cambio di allenatore che ha visto avvicendarsi Aurelio Andreazzoli con Thiago Motta. L’ex centrocampista di Inter e Paris Saint Germain ha accettato così il suo primo incarico come allenatore professionista, dopo aver guidato la passata stagione la formazione under 19 proprio del club parigino. È apparso subito molto fiducioso e voglioso di cominciare, pronto per provare ad invertire una rotta che nelle ultime settimane ha portato il Grifone a ristagnare nella zona retrocessione della classifica. La vittoria (l’unica fin qui) manca dalla seconda giornata e nelle ultime cinque giornate sono arrivate ben quattro sconfitte e un solo pareggio. Accantonato il famoso modulo 2-7-2, l’allenatore italo-brasiliano è atteso subito da un difficile banco di prova, contro una diretta concorrente per la salvezza.

Abbastanza negativo anche l’ultimo periodo del Brescia, che ha avuto però un calendario davvero difficile che li ha visti affrontare Juventus, Napoli e Fiorentina consecutivamente, oltre all’Inter che andrà a far visita alla Leonessa martedì nel turno infrasettimanale. Questa quindi è una ghiotta occasione per portarsi a casa dei punti preziosi e avvantaggiarsi in classifica contro una rivale, tentando di approfittare del loro momento e del cambio in panchina.

Le probabili formazioni di Genoa-Brescia

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Barreca; Lerager, Radovanovic, Schone; Pandev, Pinamonti, Kouame

BRESCIA (3-4-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor; Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Ayè

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Genoa-Brescia potrà essere visto in diretta ed esclusiva su DAZN sia in tv (canale 209 Sky satellite) che in streaming.

