Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta streaming o in tv. Le formazioni

Domenica 27 Ottobre alle ore 15, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, andrà in scena la sfida Atalanta-Udinese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

L’Atalanta, dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League contro il Manchester City, cerca riscatto contro la compagine friulana. Gli orobici in campionato occupano la terza posizione e cercheranno a tutti i costi i tre punti per restare nella scia di Juventus ed Inter.

L’Udinese dal canto suo è reduce da una vittoria importante nella scorsa giornata di campionato contro il Torino e attualmente occupa l’undicesima posizione nella graduatoria.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

L’Atalanta dovrebbe schierarsi con il suo consueto 3-4-1-2. A difendere i pali ci sarà Gollini, davanti a lui nella difesa a tre sono certi del posto Toloi e Djimsiti, mentre per completare il terzetto il ballottaggio è aperto tra Kjaer e Masiello, con il danese leggermente favorito. A centrocampo la coppia di mediani sarà composta da Pasalic e De Roon, turno di riposo per Freuler. Sulle fasce agiranno Hateboer a destra e Gosens a sinistra. Il ruolo di trequartista potrebbe essere affidato al chirurgico mancino di Malinovskyi, autore dell’unico gol realizzato dalla Dea contro il City, per far rifiatare il Papu Gomez. Davanti la coppia sarà formata da Ilicic e Muriel vista l’indisponibilità di Zapata.

3-5-2 per l’Udinese di Tudor che propone Musso in porta, difesa a tre con Becao, Ekong e Samir, a centrocampo in regia Jajalo coadiuvato da Mandragora e De Paul, sulle fasce a sinistra ci sarà Sema mentre a destra, vista l’indisponibilità di Larsen, dovrebbe giocare Ter Avest. Il tandem d’attacco sarà costituito da Lasagna e Okaka, autore del gol decisivo nella scorsa sfida di campionato contro il Torino.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Kjaer; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Atalanta-Udinese verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

