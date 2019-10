Arsenal-Crystal Palace: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Uno dei posticipi della decima giornata del campionato di Premier League 2019/2020 è Arsenal-Crystal Palace, che si disputerà domenica 27 ottobre 2019 alle ore 17:30 all’Emirates Stadium di Londra.

Ha bisogno di tornare a far punti l’Arsenal, costretto nello scorso weekend a cedere di misura in casa del neopromosso Sheffield United, perdendo contatto con le altre rivali. Anche giovedì in Europa League i Gunners sono andati in difficoltà, ma alla fine una doppietta di Pépé gli ha permesso di ribaltare e vincere negli istanti finali di gara il match contro i portoghesi del Vitoria Guimaraes. È ancora presto, ma sembra trattarsi della solita squadra che ogni anno promette più di quanto raccoglie effettivamente, motivo per il quale c’è chi reputa Unai Emery in bilico nonostante i risultati generali non siano affatto negativi. Ma manca sempre una certa continuità che probabilmente farebbe fare il definitivo salto di qualità, permettendo alla squadra di potersi giocare anche qualcosa in più rispetto ad un semplice piazzamento Champions.

Dall’altra parte troviamo una delle sorprese di questo avvio di stagione in Premier, ovvero il Crystal Palace guidato dall’eterno Roy Hodgson. Le Eagles si sono rese protagoniste di un ottimo primo scorcio di Premier, riuscendo a posizionarsi a ridosso delle zone europee. L’obiettivo è però quello della semplice salvezza e un inizio del genere può sicuramente aiutare ad evitare di correre troppi rischi più in avanti, quando la competitività aumenterà maggiormente in tutte le zone di classifica.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Chambers, Sokratis, David Luiz, Tierney; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ceballos, Saka; Aubameyang

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Kouyaté; Zaha, Ayew, Schlupp

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

A causa della concomitanza di altri eventi di Premier League, Arsenal-Crystal Palace non verrà trasmessa in Italia.

