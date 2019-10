Cloak & Dagger: cancellata la serie tv. Ecco svelato il motivo

Brutte notizie per i fan: la serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe, Cloak & Dagger è stata cancellata dopo la messa in onda della seconda stagione. Ecco il commento ufficiale di Freeform a proposito della serie tv:

“Siamo orgogliosi di Cloak & Dagger e delle storie all’avanguardia che la serie ha raccontato. Siamo inoltre grati all’incredibile talento di Olivia Holt e Aubrey Joseph per aver portato in vita questi personaggi così amati, e allo showrunner Joe Pokaski per la sua visione. Vogliamo ringraziare i nostri partner alla Marvel Television per due stagioni meravigliose e speriamo di poter lavorare insieme su un nuovo progetto“

Cerchiamo di capire quali sono i motivi che stanno dietro la scelta di eliminare Cloak & Dagger dal palinsesto.

Cloak & Dagger: i motivi della cancellazione

La serie tv Marvel non vedrà la luce della terza stagione; i motivi dietro la cancellazione dello show riguardano essenzialmente il mancato successo di Cloak & Dagger: il principale motivo, quello più pertinente, è il violento calo degli ascolti che ha subito la seconda stagione. In particolare Freeform ha registrato un calo di oltre il 40% rispetto al primo ciclo di episodi: un numero non indifferente che ha costretto il network a prendere drastici provvedimenti.

L’annuncio della cancellazione, dato il 24 ottobre 2019, segue un’altra notizia bomba relativa al mondo della Marvel: Jeph Loeb, capo della Marvel TV, ha dato le dimissioni.

Un periodo non proprio positivo per le serie tv MCU; dopo il taglio dei titoli Netflix come Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones e The Punisher, restano pochissimi show ancora in vita.

Un barlume di speranza viene dato da Disney che, a seguito del lancio della sua nuova piattaforma streaming, darà vita a nuove serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe: Loki con Tom Hiddleston; WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany; Falcon + Winter Soldier con Sebastian Stan e Anthony Mackie; Hawkeye con Jeremy Renner, sono solo alcuni dei titoli annunciati che debutteranno tra il 2020 e il 2021. Per i fan del MCU, dunque, c’è ancora molto da scoprire: non resta che attendere la messa in onda dei nuovi titoli, per godere ancora una volta le storie dei supereroi più amati di sempre.

