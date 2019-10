Bologna-Sampdoria: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Il lunch match della nona giornata della Serie A 19/20 è Bologna-Sampdoria, che si giocherà domenica 27 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Renato Dell’Ara.

Match molto delicato, soprattutto per la squadra ligure. La Sampdoria, dopo il cambio in panchina, ha colto un importante pareggio contro la Roma, ma adesso deve tornare urgentemente alla vittoria per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Il Bologna, che viene dalla buona prestazione messa in atto contro la Juventus, vuole tornare al successo per ritrovare il sorriso e punti importanti dopo settimane complicate.

Come arriva alla partita il Bologna

Il Bologna viene – come detto – da una convincente prestazione contro la Juventus, anche se il risultato li ha visti sconfitti per 2-1. In classifica attualmente la compagine felsinea è in 14esima posizione con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). Anche se non vince da ben cinque partite, il sodalizio rossoblu ha la storia dalla sua parte: infatti, non perde uno scontro diretto in casa contro la Sampdoria dal novembre 2003. Il tecnico si affiderà al solito Orsolini supportato da Soriano per provare vincere il match.

Come arriva alla partita la Sampdoria

Dopo un inizio di campionato difficile con l’ormai ex tecnico di Francesco, la dirigenza della Sampdoria come ben sappiamo ha deciso di affidarsi a Ranieri. Al debutto il nuovo tecnico è riuscito a strappare un punto contro la Roma, in uno scontro bloccato sullo 0-0. Attualmente la posizione in classifica è molto delicata, con i blucerchiati all’ultimo posto con soli 4 punti conquistati dopo otto giornate. La fase difensiva, che aveva subito 16 gol nelle prime sette partite di campionato, è stata rivisitata dal nuovo tecnico, che con il suo 4-4-2 sembra aver trovato più compattezza. La fase offensiva sarà affidata al solito Fabio Quagliarella, che vuole tornare al gol su azione.

Probabili Formazioni Bologna-Sampdoria

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacios. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten, Dzemaili, Santander, Skov Olsen.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Falcone, Chabot, Murilo, Regini, Barreto, Viera, Depaoli, Leris, Ramirez, Caprari, Maroni, Bonazzoli.

Dove vedere Bologna-Sampdoria

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

