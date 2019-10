GP Messico F1 2019: orari tv e diretta streaming gara-qualifiche

La Formula 1 vola in Messico per l’ennesima tappa del mondiale. Dopo l’assegnazione del mondiale costruttori alla Mercedes e col titolo mondiale piloti che tende verso Hamilton, i piloti Ferrari pensano allo sviluppo dell’auto per l’anno prossimo. Diventa fondamentale immagazzinare informazioni in queste gare di fine stagione per permettere al team di lavorare su basi concrete per la prossima stagione. Ecco un focus su piloti e programma di gara, tra diretta e streaming.

GP Messico F1 2019: come sono andate le gare precedenti

La gara si disputa sul circuito Hermanos Rodríguez situato nella periferia della capitale. La scorsa gara ha visto protagonista Bottas, il quale ha tagliato il traguardo per primo davanti a Vettel e Hamilton. L’altro ferrarista, Leclerc, è stato autore di una brutta partenza e di un incidente subito dopo. Stessa sorte per Verstappen, probabile compagno di squadra di Leclerc per l’anno prossimo. Proprio il pilota olandese è stato autore di una doppia vittoria consecutiva nelle edizioni precedenti del gran premio. Vediamo ora il programma di qualifiche e gara.

GP Messico F1 2019: diretta e streaming, qualifiche e gara

La gara andrà in onda su Sky F1 HD e sarà disponibile, in differita su TV8, stesso discorso anche per le qualifiche. Alle ore 17 di sabato 26 andrà in onda il terzo turno delle prove libere, alle ore 20 invece ci saranno le qualifiche, le quali saranno trasmesse alle 21.15 su Tv8, in differita. Domenica 27 sarà tempo di gara. I semafori della Formula 1 scatteranno alle ore 20.10, in differita su Tv8 la gara andrà in onda solamente alle ore 21.30. La classifica generale parla molto chiaro, Hamilton è vicino al sesto titolo iridato, grazie ai suoi 338 punti, secondo invece troviamo Bottas a 274. Per il terzo posto è invece lotta aperta tra Leclerc a 221, Verstappen e Vettel a 212.

Francesco Somma

