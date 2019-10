Atlético Madrid – Athletic Bilbao: formazioni e pre-partita

Tra gli appuntamenti principali di questa giornata di Liga troviamo uno dei grandi classici del campionato spagnolo: l’Atlético Madrid ospita la storica compagine basca dell’Athletic Club de Bilbao.

Solide difese e attacchi sterili. Ma la storia tra Atléti e Athletic dice altro

In uno dei match più attesi della giornata si affrontano le due migliori difese del campionato: entrambe le compagini hanno subito appena 5 gol in 9 partite. Allo stesso tempo, tanto i rojiblancos di Madrid come quelli di Bilbao palesano evidenti carenze finalizzativa. Stesso identico score: 8 gol finora, con la media di meno di un gol a partita. Per gli amanti delle statistiche, il big match di sabato 26 ottobre dovrebbe finire con pochissimi gol e poche emozioni. Tuttavia, gli ultimi confronti tra le squadre fanno ben sperare, almeno agli amanti del bel gioco. Proprio l’ultimo confronto al Metropolitano tra Atlético Madrid e Athlétic Club de Bilbao finí con un pirotecnico 3-2. I padroni di casa riuscirono a rimontare lo svantaggio, passando dall’1-2 al 3-2 finale grazie all’incornata di un infortunato Diego Godín. L’allora capitano dell’Atlético Madrid segnò in pieno recupero, mandando in visibilio il tempio rojiblanco.

Il ruolino di marcia: in attesa di Atlético Madrid-Athletic Bilbao

L’Athletic Club di Bilbao arriva in uno stato di forma non propriamente eccezionale. Dopo un inizio convincente, la compagine basca sembra essersi arenata, avendo raccolto 5 punti nelle ultime cinque giornate (frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte). Per i padroni di casa, l’anemia della delantera ha provocato una pareggite: 3 pareggi su 3 nelle ultime gare di Liga. Tra queste, anche l’anonimo 0-0 casalingo con i cugini del Real Madrid. Le due formazioni sono alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi. L’Atlético prova a mantenersi in scia del Barcellona; l’Athletic Club de Bilbao, invece, prova a reinserirsi nei posti che offrono un posto in Europa.

Le formazioni: novità nell’11 di Simeone

L’Atlético Madrid e l’Athletic Club si presentano con un 4-4-2 speculare. Simeone è costretto a innovare la retroguardia a causa dell’infortunio del veterano (nonostante la giovane età) José María Giménez, rimediato in Champions League contro il Bayer Leverkusen. In assenza di Stefan Sávic, fa il suo debutto la coppia di centrali Felipe-Hermoso.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2). Oblak; Lodi, Felipe, Hermoso, Trippier; Lemar, Saúl, Thomas Partey, Koke (C); Morata, Correa. A disposizione: Adán, Arias, Llorente, Herrera, Vitolo, Riquelme, Diego Costa. Allenatore Diego Pablo Simeone.

ATHLÉTIC CLUB DE BILBAO (4-4-2). Unai; Yuri, Martínez, Nuñez, Capa; Córdoba, Unai López, Dani García, Iker Muniain (C); Raúl García, Iñaki Williams. A disposizione: Herrerin, Yeray, San José, Larra, De Marcos, Ibai, Aduriz. Alleantore: Gaizka Garitano.

