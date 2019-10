Juve Stabia-Pescara: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Juve Stabia-Pescara, partita valida per il campionato di Serie B 2019/20, andrà in scena martedì 29 ottobre allo stadio Romeo Menti. Vediamo le possibili quote.

Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro lo Spezia e in classifica occupano la penultima posizione con 7 punti. La Juve Stabia con 17 reti subite in 9 gare è la squadra con la peggior difesa del campionato e con 8 reti segnate é il peggior attacco insieme ad Cosenza, Frosinone, Entella e Cremonese.

Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che vengono dal grande successo contro il Benevento ed in classifica occupano l’ottavo posto con 13 punti. Il Pescara con 16 reti è uno degli attacchi più prolifici del campionato, però ha subito 14 gol in 9 gare, un po’ troppi per ambire alle zone alte della classifica,

Le possibili chiavi della partita Juve Stabia-Pescara

Caserta, tecnico della Juve Stabia, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Russo tra i pali, difesa composta da Ricci e Vitiello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Troest e Mezzavilla. Calvano e Calo in cabina di regia mentre davanti Canotto, Mallamo e Del Sole alle spalle dell’unica punta Cissè. Nonostante l’ultima sconfitta contro la Spezia, la squadra sta cercando di assimilare al meglio i movimenti dettati dall’allenatore per cercare di arrivare palla al piede al gol, evitando lanci lunghi. Chiave del match potrebbero essere i gol di Canotto, che per ora ha aggiunto il suo nome al tabellino solo 2 volte.

Il tecnico del Pescara Zauri dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha sconfitto il Benevento. 4-3-2-1 per gli abruzzesi con Kastrati in porta, difesa composta da Masciangelo e Ciofani sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in fase di regia con Memushaj e Busellato mezze ali, davanti Machin e Galano alle spalle di Borrelli. Possibile chiave del match potrebbe essere Machin, attaccante in splendida forma con già 4 reti e un assist all’attivo.

Le quotazioni e il pronostico di Juve Stabia-Pescara

Le quotazioni nei maggiori siti di betting sono a favore della Juve Stabia con una quotazione di 2.30, il pareggio 3.20 e la vittoria della squadra fuori casa a 3.10. Visto il gran momento della Juve Stabia, la squadra dovrebbe riuscire a portarsi a casa i 3 punti, ma non sarà da sottovalutare l’attacco del Pescara che potrebbe creare numerosi problemi alla squadra di casa.

Dove vedere il match di Serie B tra Juve Stabia e Pescara

La partita Juve Stabia-Pescara sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

