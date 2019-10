Cittadella-Livorno: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Nel turno infrasettimanale di Serie B, martedì 29 Ottobre alle 21:00, si giocherà al Cesare Tombolato Cittadella-Livorno, valida per la decima giornata di campionato

Il Cittadella reduce da un pareggio ottenuto in trasferta contro il Pordenone si trova al nono posto in classifica con 13 punti, con un punto di vantaggio sugli stessi neroverdi. Pochi gol e anche ben poche emozioni alla Dacia Arena, una sfida che forse ha visto più falli e ammonizioni che vere e proprie occasioni da gol. Nel finale di gara il Cittadella sembrava forse più convinto a sbloccare l’incontro e ci ha provato un paio di volte con Diaw, non riuscendo a trovare la via della rete. Nel match contro il Livorno sicuramente la squadra di Venturato cercherà di pensare più alla fase offensiva, ci sarà da aspettarsi il gol del bomber Diaw a secco da due giornate. La vittoria del Cittadella è quotata a 1.95 dai bookmakers.

Livorno al settimo cielo per la vittoria nel derby

La città di Livorno sta ancora festeggiando per la vittoria contro il Pisa, ma la squadra pensa già al temuto Cittadella. Gli amaranto si trovano al diciottesimo posto in classifica, in piena zona retrocessione, con 7 punti, ma la salvezza dista solo 3 punti e serve una vittoria per raggiungerla il più presto possibile.

Domenica, all’Armando Picchi, grazie ad un autogol di Benedetti la squadra di Breda riesce ad vincere il derby toscano. Un derby ricco di emozioni e soprattutto di cartellini, si contano 5 cartellini gialli e ben due cartellini rossi, uno per parte(Bogdan per il Livorno e Birindelli per il Pisa).

Nella partita contro il Cittadella i granata dovranno fare a meno del croato, e probabilmente sarà il turno di Gasbarro. Di estrema importanza il ritorno in campo del bomber Marsura che ha finito di scontare le due giornate di squalifica dopo l’espulsione diretta contro il Chievo. Nel mondo delle scommesse, la vittoria del Livorno è quotata a 5.00, ma se si vuole giocare avendo più opzioni e rischiare allo stesso tempo, l’X2 è quotato a 1.98.

Dove vedere la partita Cittadella-Livorno in tv e streaming

Cittadella-Livorno sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it, in onda anche dalla piattaforma DAZN.

