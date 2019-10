Pisa-Salernitana: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote



Martedì 29 Ottobre alle 21:00, all’Arena Garibaldi si disputerà Pisa-Salernitana, turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie B.

Come arriva il Pisa all’incontro con i granata

Dopo l’amara e pesante sconfitta nel derby contro il Livorno, Il Pisa di D’Angelo deve far fronte alla pericolosa situazione di classifica, dato che i toscani si trovano al 14esimo posto a pari punti con ben tre squadre, di cui una in zona play-out. I nerazzurri hanno ottenuto solamente 3 punti nelle ultime 6 giornate, perdendo appunto uno scontro diretto nel derby dell’ultima giornata. All’Armando Picchi il Livorno ha giocato la peggior partita della stagione eppure ha vinto sfruttando l’errore difensivo di Benedetti e non creando palle gol. Il Pisa è quindi rammaricato per la sconfitta immeritata e proverà contro la Salernitana a risollevarsi a tutti i costi, affidandosi al proprio goleador Marconi, a quota 7 nella classifica marcatori. La vittoria del Pisa è quotata a 2.60, dai bookmakers, mentre il gol di Marconi è a 2.75.

Salernitana in totale emergenza

La Salernitana è reduce dal pareggio dello scontro diretto contro il Perugia per 1-1, e il bollettino medico dopo la partita è stato catastrofico. Tantissimi i giocatori out già prima del match; Giannetti, Firenze, Cicerelli, Billong, Heurtaux, Mantovani; ai quali si aggiungono le condizioni pessime di atletismo di Akpa, Maistro, Lombardi (che voleva il cambio dopo 20 minuti) e Jaroszynski. La squadra granata convocherà all’Arena Garibaldi giocatori non al top per cause di forza maggiore, senza dimenticare che un Cerci in queste condizioni serve obiettivamente pochissimo alla causa e in fase offensiva l’unica alternativa è Gondo. La vittoria della squadra di Ventura è quotata a 3.30: sembrerebbe poco, date le assenze dei granata.

Dove vedere la partita Pisa-Salernitana in streaming e tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it, in onda anche dalla piattaforma DAZN.

