Cagliari-Bologna: diretta TV, streaming e pronostico. Le quote

Il campionato di calcio di Serie A 2019/2020 ritorna in campo. Turno infrasettimanale per la decima giornata. Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21:00, alla Sardegna Arena di Cagliari, va in scena Cagliari-Bologna.

I sardi, allenati da Rolando Maran, si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione e si trovano al momento al settimo posto in classifica con 15 punti. I rossoblu sardi si sono anche tolti la soddisfazione di cogliere una prestigiosa vittoria allo stadio San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic occupa invece la decima posizione e ha totalizzato fin qui 12 punti, alternando buone prestazioni a partite più sottotono.

Dove vedere Cagliari-Bologna

L’incontro tra le due squadre rossoblu sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva su SKY Sport al canale 253 del satellite. La pay TV britannica offrirà la diretta della partita anche in streaming.

Pronostico e quote

Cagliari-Bologna è una sfida tra due squadre che stanno attraversando un discreto periodo di forma. Sono ben sette i risultati utili consecutivi per il Cagliari, ultimo dei quali il pareggio di domenica scorsa in trasferta contro il Torino. Gli emiliani hanno invece ritrovato il successo contro la Sampdoria dopo cinque turni senza affermazioni (tre sconfitte e due pareggi).

I principali bookmakers online però non sembrano sbilanciarsi sul pronostico, pur lasciando trasparire una velata predilezione per il successo esterno del Bologna. Quest’orientamento è forse frutto dei risultati ottenuti dalle due compagini nell’ultima giornata di campionato. La vittoria casalinga del Bologna ha probabilmente fatto leggermente pendere le quotazioni proprio verso la squadra emiliana.

La quota per il successo del Cagliari oscilla infatti intorno a 2,65 con punte che toccano i 2,80 (Betfair). In generale poco più bassa quella per la vittoria degli ospiti, compresa tra 2,60 e 2,70. Il pareggio è invece unanimamente quotato tra 3,20 e 3,30 con due impennate a 3,40 (888 Sport e Unibet).

