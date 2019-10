Empoli-Spezia: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Allo stadio Castellani, Mercoledì 29 Ottobre alle 21:00, si giocherà Empoli-Spezia, match valido per la decima partita del campionato cadetto.



Nell’ultima giornata l’Empoli ha subito un pareggio in extremis dal fanalino di coda Trapani. Una beffa che ha la firma di uno stesso giocatore azzurro, Veseli, autore di un autogol al 98esimo minuto. La partita era cominciata nel migliore dei modi per i toscani, gol in partenza di Bajrami, subito raggiunto alla mezzora del primo tempo dal gol di Moscati. Nel secondo tempo messe subito le cose in chiaro da Stulac che segna per il 2-1 ma, quando l’arbitro sembra stia per emettere il triplice fischio, arrivo il gol dei trapanesi allo scadere, che vale il pareggio in extremis.

Contro lo Spezia è, sulla carta, sicuramente la partita giusta per tornare alla vittoria e per di più dovrebbe tornare titolare in attacco dal primo minuto La Gumina. La vittoria dell’Empoli è quotata dai bookmakers a 1.92.

Spezia versione 2.0: 6 punti in due gare

Nelle ultime due partite lo Spezia ha ottenuto sei punti mettendo fine alla crisi di risultati che dopo la prima giornata di campionato l’aveva visto a secco di vittorie. Sabato contro la Juve Stabia ha dato grandissima prova di forza in entrambi i reparti di gioco, segnando 2 gol e mantenendo la porta inviolata. Una rete per tempo, prima Bidaoui, e poi Capradossi per chiedere la partita. Nello Spezia, Galabinov è ormai pienamente recuperato ma al centro dell’attacco è molto probabile la conferma di Gudjohnsen. La vittoria dello Spezia è quotata a 4.60 ma non vorrà sicuramente interrompere la sua striscia positiva di risultati: sarà un match ricco di sorprese.

Dove vedere la partita Empoli-Spezia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it, in onda anche dalla piattaforma DAZN.

