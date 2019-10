Venezia-Pordenone: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Venezia-Pordenone, partita valida per il campionato di Serie B andrà in scena martedì 29 ottobre allo stadio Pier Luigi Penzo. Un derby che vede due squadre appaiate in classifica a 12 punti in decima e undicesima posizione.

Le dichiarazioni dell’ex: “sfida aperta a qualsiasi risultato”

Un grande ex di entrambe le squadre Emil Zubin ha dichiarato: “È bellissimo che questo bel derby vada finalmente in scena tra i cadetti. Un pronostico? Vedo una sfida aperta a qualsiasi risultato, dico da tripla non per paura di scontentare qualcuno, ma perché davvero entrambe le squadre sono partite bene e con grande entusiasmo pur essendo reduci da stagioni opposte. Il Venezia ricostruito dopo la riammissione in B lo conosco ancora poco, a parte Bocalon, Aramu e qualche altro noto, ma è una squadra giovane fin dall’allenatore Dionisi e sta proponendo un calcio bello offensivo. Altrettanto però fa il Pordenone che in panchina con Tesser ha la giusta dose di esperienza e misura per affrontare con tranquillità anche i momenti difficili “.

Le possibili chiavi tattiche di Venezia-Pordenone

Il Venezia viene da una sconfitta contro il Crotone per 3 a 2. La possibile chiave tattica, per vincere la partita, sarà quella di concedere meno occasioni possibili al Pordenone che è una squadra cinica, che spesso ottiene il massimo dalle situazioni. La squadra di casa si affiderà al solito Capello, che in questo inizio di stagione ha già segnato 4 reti.

Nelle ultime 9 partite il Pordenone è riuscito a mettere a segno 13 reti, con una media goal abbastanza alta per una squadra che ha iniziato il campionato con l’ottica salvezza. La squadra di Pordenone viene da uno 0 a 0 contro il cittadella. La squadra neopromossa ha gli stessi punti in classifica del Venezia, ma in trasferta finora ne ha conquistato uno soltanto. Il bilancio delle partite giocate finora fuori casa dalla squadra di Tesser è molto negativo: tre sconfitte su quattro con undici gol subiti, tra l’altro affrontando anche squadre in coda alla classifica come Livorno e Juve Stabia.

Come vedere Venezia-Pordenone in streaming

Venezia-Pordenone, in programma martedì sera allo stadio di Venezia alle 21:00, si potrà vedere in diretta streaming su Dazn.

Pronostico e quotazioni

Lo scarso rendimento del Pordenone in trasferta e l’ottimo stato di forma del Venezia, nonostante l’immeritata sconfitta di Crotone, fanno pensare a una possibile vittoria del Venezia. Nonostante questo sarà una partita combattuta tra due squadre che vogliono accaparrarsi i 3 punti. Le quotazione si aggirano attorno a: 2.25 la vittoria della squadra di casa, a 3.00 il pareggio, a 3.40 la sconfitta.

