Benevento-Cremonese: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

La partita Benevento-Cremonese valevole per la 10a giornata del campionato di Serie B, sarà giocata il 30 Ottobre allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, calcio di inizio alle ore 18:50. I campani guidano attualmente la classifica con 18 punti, in compagnia del Crotone, ma vengono dalla sconfitta dell’ultimo turno di campionato contro il Pescara (un pesante 0-4 esterno).

La Cremonese, dal canto suo, ha 12 punti e occupa l’undicesima posizione in graduatoria, ma non vince in campionato da 3 giornate. Nell’ultimo turno di Serie B, i lombardi hanno pareggiato contro il Frosinone (1-1 in casa), per il secondo segno X di fila. Non sarà certamente facile avere la meglio su un Benevento che avrà voglia di riscatto dopo il pesante k.o di Pescara.

Pallone d’Oro 2019: ecco la lista dei 30 finalisti e i favoriti

Le Probabili formazioni di Benevento-Cremonese

Benevento (3-5-2): Montipo, Gyamfi, Caldirola, Volta, Kragl, Viola, Del Pinto, Schiattarella, Insigne, Coda, Sau.

Cremonese (3-4-3): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Valzania, Castagnetti, Migliore; Piccolo, Ciofani, Ceravolo.

Pronostici e quote del match del turno infrasettimanale di Serie B

Ecco le quote 1X2 di Benevento-Cremonese secondo alcuni bookmakers:

Secondo gli esperti del sito scommesse24, il Benevento ha una probabilità di vittoria del 41%. L’eventualità che la partita finisca in pareggio è del 23%, mentre la Cremonese ha il restante 36% di probabilità di conquistare una vittoria esterna. La giocata consigliata dunque per chi non vuole rischiare troppo è l’1, pagato con la quota di 1.70 su Betway. Una giocata interessante che gli esperti si sentono di suggerire è il risultato esatto di over 2.5, disponibile a 2.05 su NetBet.

Diretta streaming e tv di Benevento-Cremonese

La partita Benevento-Cremonese sarà visibile mercoledì 30 ottobre alle ore 18.50 su DAZN. La nuova emittente streaming offre agli abbonati l’app dedicata con cui sarà possibile seguire il match su pc, smartphone, smart tv e tablet. Visione gratuita per i nuovi utenti da meno di un mese.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it