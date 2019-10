Perugia-Ascoli: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Perugia-Ascoli, partita valida per il campionato di Serie B andrà in scena martedì 29 ottobre allo stadio Renato Curi. Partita importantissima per le zone alte della classifica e sopratutto in ottica playoff: infatti, si affrontano due squadre appaiate a quota 15 punti in classifica.

Come arriva alla partita il Perugia

Il tecnico Oddo gode di una squadra molto ampia, infatti ha l’imbarazzo della scelta su chi schierare per vincere la partita e rischiano di restare in panchina ancora una volta due calciatori come Melchiorri e Falcinelli. Capone e Buonaiuto hanno fatto molto bene contro la Salernitana, quest’ultimo ha segnato entrando a partita in corso e stavolta potrebbe giocare titolare. Attualmente il Perugia si trova in quinta posizione con solamente 9 gol subiti in campionato e 10 gol fatti nelle prime nove giornate.

Come arriva alla partita l’Ascoli

La squadra di Zanetti è attualmente in sesta posizione con 16 reti fatte e 10 subite. Il tecnico in questa partita dovrà fare a meno per squalifica di Da Cruz. L’allenatore Zanetti potrebbe così scegliere di schierare contemporaneamente Ardemagni e Scamacca, con Ninkoviv trequartista. L’Ascoli tornato alla vittoria nell’ultimo turno, dopo una serie di tre sconfitte consecutive contro Chievo, Pescara e Cremonese, vorrà prolungare la sua striscia positiva già a partire dal match chiave contro il Perugia.

Perugia-Ascoli, in programma martedì sera allo stadio Renato Curi di Perugia alle 21:00, si potrà vedere in diretta straming su Dazn.

Perugia-Ascoli: il pronostico e quotazioni

C’è da aspettarsi una partita aperta con tutte e due le squadre che si daranno battaglia sul campo e con il Perugia che sfruttando il fattore campo parte favorito per la vittoria. Si sfidano due squadre molto simili alla quale piace tenere il controllo del gioco, quindi sarà molto interessante vedere chi avrà il maggior possesso palla. Le quote si aggirano intorno a: 1.90 per la vittoria del Perugia, il pareggio a 3.25 e la vittoria dell’Ascoli a 4.33.

