Dove vedere Milan-Spal in diretta streaming o in tv

Dove vedere Milan-Spal in diretta streaming o in tv



Giovedì 31 Ottobre alle 21:00, si giocherà, allo stadio San Siro di Milano, Milan-Spal, posticipo infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A.

Milan-Spal: Pioli obbligato a vincere

Con l’entrata in panchina di Stefano Pioli il Milan sembra galvanizzato e rinato sotto certi punti di vista, nonostante ciò è riuscito a fare solo 1 punto in due partite. I rossoneri mostrano un notevole miglioramento sul piano tecnico e tattico, ma manca la solidità in difesa e il mordente davanti, perché vengono create molte occasioni ma vengono fatti pochissimi gol.

Nell’ultima giornata i diavoli hanno perso per 2-1 contro la Roma: nel primo tempo il gol del bosniaco Dzeko, invece nel secondo tempo il Milan sembra aver trovato subito l’equilibrio con l’entrata di Calabria dalla panchina che inventa un assist per il gol di Hernandez. Equilibrio che dura relativamente poco con il gol di Zaniolo che mette in chiaro la supremazia dei giallorossi che sfiorano il 3-1 in due occasioni. Il Milan ha riscontrato difficoltà ad uscire allo scoperto chiudendosi per conservare il pareggio e provare a conquistare una vittoria che avrebbe cacciato i recenti fantasmi apparsi nelle ultime gare. Cinque sconfitte in nove partite di campionato: si appesantisce il bilancio in casa Milan chiamato al riscatto immediato nella gara di giovedì contro lo Spal.

Pallone d’Oro 2019: ecco la lista dei 30 finalisti e i favoriti

Il pari contro il Napoli da forza e speranza

Nel match del Mazza lo Spal ha ottenuto un punto d’oro contro il Napoli di Ancelotti, dando grande prova di solidità difensiva, dopo una partita intensa e combattuta. C’è stato un immediato botta e risposta iniziale, prima il gol di Milik al nono minuto di gioco, e dopo appena sette minuti è arrivata la replica di Kurtic. Nel secondo tempo i partenopei hanno alzato il ritmo troppo tardi e gli spallini sono riusciti a difendersi con i denti fino all’ultimo. I ferraresi non hanno una gran classifica, penultimo posto con sette punti e ben sei sconfitte. Ad affossare la posizione degli emiliani è l’attacco, quasi perennemente in sciopero tranne qualche fiammata di Petagna (quota 3 gol) e Di Francesco (quota 2 gol), visto che gli altri due gol sono arrivati da Kurtic. Serve recuperare qualche automatismo per seguire la salvezza che non è poi così tanto lontana.

Milan-Spal: Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Rebic, Piatek, Calhanoglu.



ALLENATORE: Pioli.



SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi.



ALLENATORE: Semplici

Dove vedere la partita in tv e streaming

Milan–SPAL sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Calcio 254. In streaming basta collegarsi a Sky Go e accedere, in alternativa, è possibile vedere la gara di San Siro acquistando dei ticket su NOW TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it