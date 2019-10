Bundesliga 2019/2020, prossimo turno: orari partite e calendario

La decima giornata del campionato di Bundesliga 2019/2020 inizieràvenerdì 1 novembre e sarà spalmata su tre giorni, con la conclusione prevista per domenica 3 novembre. La situazione è più che mai incerta. La classifica è cortissima e vede ben 10 squadre racchiuse in soli 5 punti. Le due squadre maggiormente candidate al ruolo di leader, cioè il Borussia Dortmund e sopratutto il Bayern Monaco, non hanno di certo brillato per continuità nelle prestazioni. Ad approfittarne è stato il Borussia Mönchengladbach che si gode così il momentaneo primato.

Gli orari delle partite della lunga decima giornata di Bundesliga

L’anticipo della decima giornata di Bundesliga è la sfida tra Hoffenheim e Paderborn, prevista per le 20:30 di venerdì. Padroni di casa in decima posizione, dunque agganciati al gruppo di testa e con la possibilità di fare un bel balzo in avanti in caso di successo. Ospiti invece fanalino di coda della competizione, capaci di ottenere la loro prima vittoria solo domenica scorsa contro il Fortuna Düsseldorf.

Sabato alle 15:30 sarà il momento delle big. La capolista Borussia Mönchengladbach volerà a Leverkusen per affrontare il Bayer. Al Signal Iduna Park di Dortmund arriverà invece il Wolfsburg, attualmente quarto in classifica alle spalle della rivelazione Friburgo. Per il Bayern Monaco si prospetta un’ostica trasferta sul campo dell’Eintracht, squadra burbera e mai doma che potrebbe creare qualche problema ai bavaresi. L’arma in più del Bayern è sicuramente Robert Lewandowski. Il centravanti polacco va a segno consecutivamente da nove partite: mai nessuno ci era riuscito in Bundesliga.

Il posticipo si giocherà domenica: a chiudere il turno saranno Augsburg e Schalke 04, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.

Bundesliga, giornata 10: calendario

Ecco riportato di seguito il calendario completo della decima giornata del campionato di Bundesliga:

Venerdì 1 novembre

Hoffenheim-Paderborn – 20:30



Sabato 2 novembre

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach – 15:30

Borussia Dortmund-Wolfsburg – 15:30

Eintracht-Bayern Monaco – 15:30

RB Lipsia-Mainz – 15:30

Werder Brema-Friburgo – 15:30

Union Berlino-Hertha Berlino – 18:30



Domenica 3 novembre

Fortuna Düsseldorf-Colonia – 15:30

Augsburg-Schalke 04 – 18:00

