Everton-Tottenham: diretta TV, streaming e pronostico

Il posticipo dell’undicesimo turno di Premier League è Everton-Tottenham. Sfida importante per entrambe le squadre. Gli Spurs devono assolutamente risalire la china dopo una prima parte di stagione non facile e che li vede in undicesima posizione. Anche l’Everton sta attraversando un periodo non felicissimo: sedicesima posizione con solo due punti di margine sulla zona retrocessione. Il match verrà disputato a Goodison Park, stadio che ospita le partite interne dei toffees. Le operazioni prenderanno il via alle 17:30 di domenica 3 novembre.

Everton-Tottenham sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati potranno anche usufruire del servizio di streaming SKY GO per seguire l’incontro anche su PC, smartphone e tablet.

Everton-Tottenham si preannuncia una sfida interessante tra due team che hanno bisogno di collezionare punti e riportarsi più in alto nella classifica della Premier League. È strano non vedere il Tottenham, vice campione d’Europa, nelle posizioni di vertice della classifica. Lo scorso anno i londinesi chiusero il campionato al quarto posto, centrando la qualificazione alla Champions League. L’organico non è stato modificato ma qualche meccanismo risulta ancora inceppato.

Il Tottenham appare comunque favorito, nonostante la squadra di Mauricio Pochettino stia fornendo delle prestazioni altalenanti, sopratutto fuori dalle mura amiche. La panchina dell’allenatore argentino ha traballato pericolosamente circa un mese fa, tanto che si era fatto il nome di Massimiliano Allegri come suo sostituto. Nelle ultime due settimane la tensione sembra essersi leggermente allentata, ma l’atmosfera potrebbe nuovamente scaldarsi in caso di un ulteriore passo falso.

Anche l’Everton ha bisogno di punti e proverà a sfruttare il supporto del proprio pubblico per superare un avversario comunque temibile. È proprio in casa che gli uomini di Marco Silva hanno centrato le tre vittorie che possono vantare sinora, mentre in trasferta hanno raccolto soltanto un punto.

