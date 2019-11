Dove vedere Bologna-Inter in diretta streaming o in TV

La Serie A torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Tra i tre anticipi in programma sabato 2 novembre figura anche Bologna-Inter. La sfida andrà in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna e il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00. Sono già ventiseimila le presenze certe tra abbonati e prevendite e si va dunque verso il tutto esaurito. Verrà registrato il record di presenze stagionale, che fino ad ora apparteneva alla partita contro la SPAL (circa venticinquemila spettatori in quell’occasione).

Stato di forma

Bologna-Inter è una sfida importante per i nerazzurri di Antonio Conte. In una stagione che sta vedendo il Napoli faticare, i nerazzurri si sono ormai candidati al ruolo di rivale della Juventus. Mister Conte ha trasmesso alla squadra la giusta grinta e cattiveria agonistica. L’innesto di Barella e sopratutto quelli di Sensi e Lukaku, hanno portato una ventata d’aria fresca. I ritrovati D’Ambrosio e Candreva mettono in campo la loro grande esperienza, in un mix di giovani e “anziani” che si sta comportando molto bene. Fin qui l’Inter ha subito una sola sconfitta, proprio contro la Juventus.

Sulla sponda bolognese la motivazione è assicurata dal grande carattere di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblu, nonostante stia lottando contro la leucemia, ha spesso diretto gli allenamenti e in più occasioni si è presentato sulla panchina, accolto dalle ovazioni del pubblico del Dall’Ara. Il carisma di Mihajlovic si è fatto sentire. Il Bologna ha iniziato bene, poi è leggermente calato. L’obiettivo da raggiungere è ovviamente la salvezza, e alla vigilia di questa partita le prestazioni dei felsinei sono in linea con le aspettative.

Dove vedere Bologna-Inter

Sarà possibile vedere Bologna-Inter in diretta TV su Sky Sport Serie A (canale 202). Per gli abbonati il match sarà anche visibile in streaming su PC, smartphone e tablet su Sky Go e Now TV.

