Dove vedere Torino-Juventus in diretta streaming o in TV

L’atmosfera a Torino si fa rovente. Torino-Juventus, sentitissimo Derby della Mole, si disputa sabato 2 novembre allo Stadio Olimpico – Grande Torino. Lo stadio dei granata sarà sicuramente gremito, quando alle ore 20:45 la sfida tra le squadre del capoluogo piemontese avrà finalmente inizio. La Juventus è la squadra favorita e negli ultimi anni ha rifilato sonore batoste agli avversari, tanto in campionato quanto in Coppa Italia. L’ultimo successo del Toro risale al 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il vantaggio bianconero siglato da Pirlo, spezzando un digiuno che durava da vent’anni.

Lo stato di forma delle squadre

Che anche quest’anno la Juventus sia la squadra da battere in Serie A, non vi sono dubbi. La rosa bianconera è di altissima qualità e le alternative non mancano. Questo consente a Maurizio Sarri di operare un turnover costante senza andare ad inficiare più di tanto sulla qualità della formazione titolare. Una gestione ottimale dei giocatori, dunque, che dovrebbe permettere ai campioni d’Italia in carica di rimanere competitivi fino al termine della stagione. Solo l’Inter sembra in grado di contendere alla Juventus la palma del primato, ma a lungo andare l’organico più limitato dei nerazzurri potrebbe costituire uno svantaggio.

I granata stanno attraversando un momento difficile. Dopo un brillante avvio di campionato, le ultime prestazioni sono state piuttosto opache. La panchina di Walter Mazzarri non sembra più così sicura. Il tecnico livornese è entrato in rotta di collisione anche con la tifoseria del Torino per una dichiarazione rilasciata in conferenza stampa su Giorgio Chiellini, indicato come esempio da seguire. Sembra dunque che Torino-Juventus possa essere l’ultima spiaggia per Mazzarri: una sconfitta o una prestazione deludente potrebbero portare all’esonero.

Dove vedere Torino-Juventus in diretta streaming e tv

Juventus-Torino sarà visibile in diretta TV su DAZN, che detiene l’esclusiva del match. La sfida sarà trasmessa anche su DAZN 1 (canale 209 di Sky).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it