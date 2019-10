Film Halloween in tv 2019: programmazione, trame horror e dove vederli

Feste a casa di amici, discoteca, parchi divertimento a tema: sempre diversificato il panorama di alternative per chi ha in programma di divertirsi nella sera di Halloween. C’è anche chi sceglie la compagnia dei grandi classici del cinema dell’horror, che ha scandito le vesti, le ambientazioni e il modo stesso di festeggiare una delle ricorrenze più amate dell’anno.

Vediamo insieme la programmazione televisiva per il 31 di Ottobre 2019.

“What We Do in The Shadows” su Fox

La dark comedy di Jemaine Clement “What We Do in The Shadows” andrà in onda su Fox la sera del 31 alle ore 21.00. Esordirà così una serie in cui i vampiri sono caratterizzati in modo del tutto originale, lontani tanto dal mistero e dal sangue quanto dalle romanticizzazioni alla Twilight, a partire dalle difficoltà pratiche nell’incontro con il mondo moderno: goffi nelle pratiche burocratiche e nell’utilizzo delle tecnologie, risulteranno estremamente comici nel difendere il proprio contegno.

Il successo sempreverde della famiglia Addams

Il canale Paramount Network a partire dalle 21.10 (canale 27 del digitale terrestre) darà il via alla serata “Halloween Family”, dedicata alla famiglia horror più divertente di sempre: La famiglia Addams, 1991. A seguire, il sequel del 1993. Quest’anno gli adattamenti cinematografici delle vignette di Charles Addams sono arrivati al culmine del proprio successo: il 31 Ottobre 2019, infatti, uscirà nelle sale cinematografiche l’attesissimo film d’animazione sulla famiglia Addams, che sembra non passare mai di moda e non soltanto ad Halloween. Protagonisti del cast Virginia Raffaele come voce di Morticia, Pino Insegno nel ruolo di Gomez e Loredana Bertè, che debutta come doppiatrice nei panni di nonna Addams.

I classici di Halloween su Italia 1

Anche il canale Italia 1 propone dei grandi classici del genere per la notte delle streghe: comincerà dalla versione integrale di Shining, a quasi quarant’anni dalla sua uscita, rimasterizzato e arricchito di ben 24 minuti di scene inedite. A seguire l’altro ben noto capolavoro di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Il primo Novembre verrà trasmesso It, titolo horror del 2017 campione d’incassi. In chiusura della programmazione di Italia 1, La Madre, film del 2013 diretto da Andrés Muschietti e prodotto da Guillermo del Toro, che ha per protagonista Jessica Chastain.

Il cimitero vivente su Spike

In onda sul canale 49 del digitale terrestre i due film firmati da Mary Lambert: Il cimitero vivente del 1989 e il suo sequel del 1992, entrambi adattamenti cinematografici del romanzo di Stephen King, Pet Sematery.

