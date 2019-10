Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta streaming o in tv

Mercoledì 30 ottobre alle ore 19:00 allo stadio San Paolo si giocherà Napoli-Atalanta, big match di questo turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di Seria A 2019/2020.

Napoli-Atalanta: stato di forma e situazione in classifica

Le due squadre sono rispettivamente al quarto e il terzo posto in classifica, con soli tre punti di distacco. Per l’Atalanta potrebbe essere l’occasione per allungare il distacco dai rivali e per consolidare il posto nella zona alta, vicino a Inter e Juventus. La formazione allenata da Gasperini ha due volti, corrispondenti alle due ultime partite disputate prima in Europa, poi in campionato: un’Atalanta che perde 5-1 in casa del Manchester City e pochi giorni dopo annichilisce l’Udinese di Igor Tudor per 7-1. Due facce della stessa medaglia. In campionato il rendimento è ottimo: solo 5 i punti di distacco dalla prima posizione, considerando anche la partita già disputata dalla formazione milanese attualmente capolista e 13 sono i punti conquistati nelle ultimi cinque partite.

Il Napoli invece dopo la sconfitta contro il Cagliari lo scorso 25 settembre ha cercato di invertire la rotta, non approfittando però di situazioni fortuite – come la scorsa giornata, in cui Inter, Juventus e gli stessi partenopei hanno portato a casa soltanto un pareggio. Il bottino di Carlo Ancelotti& Co è di 8 punti nelle ultime cinque di campionato, sicuramente un rendimento da migliorare in ottica lotta scudetto, e questa partita si presenta come un banco di prova.

I giocatori da tenere d’occhio

Da tenere d’occhio quelli che sono stati i protagonisti indiscussi nel trionfo contro l’Udinese: tripletta messa assegno dal Luis Muriel, salito ora a 8 reti stagionali, una doppietta da Josip Iličić e due assist insieme a tanto calcio spettacolo da parte del solito Alejandro Gómez. Il Napoli vanta, se possibile, ancor più qualità e sostanza degli avversari, con Lorenzo Insigne in fiducia e Arkadiusz Milik che sembra essersi lasciato l’infortunio alle spalle. Se poi in panchina si leggono i nomi di Mertens e Llorente, ci si rende conto di chi si sta per affrontare.

Napoli-Atalanta: probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Luperto, Callejon, Allan, Ruiz, Insigne, Milik, Lozano

Allenatore: Carlo Ancelotti

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Kjaer, Toloi, Gosens, Freuler, de Roon, Castagne, Malinovskyi, Gómez, Iličić

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Giacomelli

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta streaming e tv

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta Sky su Sky Sport Serie A. In streaming si potrà vedere su Sky Go e Now TV.

