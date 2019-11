Aston Villa-Liverpool: diretta tv, streaming e pronostico

Sabato 2 Novembre alle ore 16, al Villa Park di Birmingham andrà in scena la partita Aston Villa-Liverpool, valevole per l’undicesima giornata di Premier League.

I padroni di casa dell’Aston Villa occupano la quindicesima posizione in classifica con 11 punti e nell’ultimo turno di campionato sono usciti sconfitti dalla sfida dell’Etihad contro il Manchester City.

Il Liverpool ha iniziato come meglio non poteva questo campionato. Ancora imbattuto, solo il Manchester United è riuscito a strappare un pareggio in casa propria. Anche nell’ultimo match, dove gli uomini di Klopp erano sotto nel punteggio contro il Tottenham, sono alla fine riusciti a ribaltare il risultato in loro favore.

Resistere alla furia dei Reds sarà dunque molto difficile per i Villans, ma non per questo i padroni di casa alzeranno bandiera bianca troppo facilmente. Di fronte al proprio pubblico, infatti, l’Aston Villa si è arreso soltanto una volta quest’anno in campionato e il match non può dirsi affatto già chiuso in partenza. I padroni di casa hanno dimostrato anche di essere squadra molto ben organizzata e compatta, con una difesa che svolge molto bene il proprio lavoro. Possibile che i neopromossi provino a giocare una partita prudente, adottando un approccio difensivo e con in testa la possibilità di sfruttare qualche contropiede. Il Liverpool, complice il pazzo match di coppa giocato contro l’Arsenal in settimana, potrebbe accusare un po’ di stanchezza e faticare più del previsto. Non sembra essere previsto del turnover, nonostante il prossimo impegno di Champions League.

Le probabili Formazioni di Aston Villa-Liverpool

Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Nakamba; El Ghazi, Wesley, Grealish.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, il Liverpool ha il 41% di probabilità di vittoria. È del 22% l’eventualità che possa arrivare l’X, mentre i padroni di casa hanno il restante 37% di probabilità di vittoria. La vittoria dei Villans quota 8.00, il pareggio 5.10 e la vittoria dei Reds 1.35. Tra le altre quote troviamo il Goal a 1.75, l’Over 2.5 a 1.50 e l’Under 2.5 a 2.50.

Dove vedere Aston Villa-Liverpool in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

