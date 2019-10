1 novembre 2019 supermercati aperti in Italia: la guida per città

Venerdì 1 novembre i supermercati resteranno aperti? E i centri commerciali o le catene di abbigliamento? Proviamo, come spesso facciamo in occasione delle festività, a rispondere a tali quesiti in modo da fornire informazioni utili a chi magari decide di impegnare il proprio tempo dedicandosi agli acquisti e approfittando della giornata di (eventuale) riposo dal lavoro.

La situazione nella Capitale

Partiamo da Roma dove saranno tantissime le attività aperte in occasione della Festa di Ognissanti. Citando alcuni esempi concreti sarà aperto il punto vendita della catena Todis in via S. Tommaso D’Aquino dalle 8 alle 20.30. Aperto anche Conad di Via Poppea Sabina 19 che farà orario continuato dalle 8 alle 20; Coin di via Cola di Rienzo 173 dalle ore 10 alle ore 20. Mentre il Carrefour di via Dario Niccodemi 99 resterà aperto dalle ore 7 alle ore 22.30. Oltre a quelli citati saranno aperti anche i punti vendita di gruppi come Esselunga, Auchan, Ikea, Leroy Marlin, Oviesse, Zara, Simply.

1 novembre 2019 supermercati aperti a Torino e Milano

Dopo Roma vediamo quale sarà la situazione a Torino dove molte attività resteranno aperte, come nel caso della Capitale. Anche in questo caso citiamo, a titolo esemplificativo, alcuni esempi: resterà aperto il punto vendita Carrefour Express di Corso Casale 115 con orario continuato dalle 8.00 alle 24.00. Dalle ore 8,30 alle 19,30 sarà aperto, l’1 novembre 2019, il punto vendita Crai di via Cernaia 40.

E i centri commerciali di Torino resteranno aperti? Risposta positiva nel caso di Settimo Cielo Retail Park, attivo dalle 9 alle 21. Aperti anche Torino Outlet Village, 8 Gallery e Ikea. E di molti altri rispetto ai quali invitiamo gli utenti a consultare i siti per leggere eventuali avvisi circa modifiche di orari di apertura.

Non sarà da meno, in termini di aperture, Milano. Anche in questo caso, prendendo spunto dalle informazioni pubblicate da ilsussidiario.net citiamo come punti vendita Qui C’è – Unes di via Mazzali Guido 5 (apertura dalle 8.00 alle 20.00), Coop di Via Arona 18, con orario continuato dalle 8.30 alle 21 e Pam di Viale Olona 1 che sarà attivo dalle ore 8,00 alle 24,00.

