Classifica social Serie A 2019: post e interazioni, ecco la top 15

Classifica social Serie A 2019 – I social sono da tempo parte integrante della nostra vita quotidiana. Molte aziende, quasi tutte, marcano la loro presenza sui social. Tanto più se si tratta di società di calcio che fanno della vicinanza ai loro tifosi una parte essenziale del loro patrimonio sociale.

Non mancano le ricadute in termini economici. E quindi è importante misurare quali sono i club di serie A che creano una maggiore interazione tramite i canali social. Per rispondere alla domanda il sito specializzato primaonline.it, affermato nel campo della comunicazione, ha stilato una classifica delle squadre più attive sui social. La classifica è riferita al mese di settembre. Mese in cui c’è un dominio da parte della Juventus che sovrasta Inter e Milan.

In particolare l’analisi riguarda le squadre di calcio italiane più attive sui sociali. La Top 15 è realizzata – specifica primaonline.it – da Sensemakers (powered by Shareablee) e l’obiettivo è “di contribuire a capire i legami tra il mondo dei media e della comunicazione con i social network, un rapporto sempre più profondo che sta modificando i processi di marketing e gli investimenti”.

NOTA METODOLOGICA

Classifica delle Top Squadre di Calcio Italiane per interazioni sui social nel mese di Settembre. Il ranking riporta il dato di tutti gli account ufficiali delle squadre italiane. In caso di squadre con più account ufficiali il dato riporta l’aggregato dei diversi account. In particolare:

– Juventus: pagine ufficiali in lingua italiana, inglese, spagnola, araba, indonesiana e giapponese. Sono compresi inoltre l’account ufficiale per le squadre giovanili e e per la squadra femminile della Juventus.

– Inter: pagine ufficiali in lingua italiana, inglese, portoghese, araba, indonesiana, giapponese e turca.

– AS Roma: pagine ufficiali in lingua italiana, inglese, spagnola, greca, araba e thailandese.

– SSC Napoli: pagine ufficiali in lingua italiana, inglese e spagnola.

– UC Sampdoria: pagine ufficiali in lingua italiana e inglese.

INTERACTIONS

Somma complessiva di: like, reactions, commenti, share su Facebook; like e dei commenti su Instagram; like e dei retweet ricevuti su Twitter; like, dislike, commenti su Youtube

VIDEO VIEWS

Somma delle visualizzazioni video su Facebook e Youtube.