LG G Pad 8: caratteristiche tecniche, prezzo e novità

Il produttore sudcoreano potrebbe presto rilasciare un altro prodotto, un tablet per la fascia medio-bassa. Secondo le indiscrezioni il dispositivo si chiamera G Pad 8. Il sito 91mobiles azzarda un prezzo vicino ai 331 euro, che non è esattamente quello di un entry level. Per questo ci si chiede, quali saranno le caratteristiche di questo device? Ecco le possibili specifiche e le novità.

LG G Pad 8: le specifiche tecniche del modello

Il tablet prevedrebbe una scocca in alluminio unibody. Ci sarebbe anche la presenza della porta USB Type-C e altoparlanti di tipo stereo. Lo schermo ha un rapporto con la scocca molto più elevato rispetto al vecchio G Pad, tuttavia ci sono comunque le cornici anche se più sottili. Non un granché le specifiche delle fotocamere, quella anteriore dovrebbe essere da 5 megapixel mentre la principale avrà molto probabilmente un sensore da 8 megapixel. Buona invece la batteria, da 8.200 mAh. Il nome preciso del tablet è ancora sconosciuto, sicuro è che sarà il successore del G Pad, nel nome dovrebbe comparire un riferimento allo schermo anche se tutt’ora non si conosce la matrice della tecnologia né tantomeno la risoluzione.

LG G Pad 8: render ufficiali, quando arriverà il prodotto?

Quando viene svelato un render ufficiale significa che il prodotto è a poche settimane dalla sua uscita, questo almeno in linea di massima. Tuttavia di questo device si conosce davvero poco, ad esempio non si sa su quali mercati sarà commercializzato e se arriverà nel nostro paese. La concorrenza nella fascia medio-bassa non è ferratissima, ma come detto prima, il prezzo sembra un ostacolo importante contando anche che la qualità delle specifiche emerse finora non è il massimo. Riuscirà il G Pad 8 a conquistare gli utenti?

Francesco Somma

