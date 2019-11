Dove vedere Verona-Brescia in diretta streaming o in tv. Le formazioni

Domenica 3 novembre alle ore 15:00 andrà in scena Hellas Verona-Brescia allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

Come si presenta il Verona

Il Verona è reduce di un ottima vittoria in casa del Parma. Punti importanti per i gialloblu, che stazionano in dodicesima posizione. I ragazzi di Juric non possono permettersi passi falsi, vista la condizione in classifica di Torino e Udinese. Il tecnico degli scaligeri avrà a disposizione Giampaolo Pazzini: il capitano è’ tornato a lavorare sul campo ma al massimo sarà disponibile per la panchina. Di Carmine spera di vincere il ballottaggio con Stepinski per l’attacco, ma il polacco resta ancora la prima opzione. Sulla trequarti, c’è molta concorrenza, con tre candidati per una maglia: tra di loro potrebbe spuntarla Zaccagni.

Come si presenta il Brescia

Il Brescia torna in campo dopo la sconfitta casalinga pattuita contro l’Inter. Con il passare del tempo, per i bresciani sembra complicarsi sempre di più la posizione in classifica. Con soli sette punti ottenuti in dieci giornate, i ragazzi di Corini si trovano in piena zona retrocessione e per evitare il peggio dovranno cercare di dare del filo da torcere al Verona. Contro l’Inter, la Leonessa ha lanciato Alfonso e Mangraviti. Il secondo portiere delle non ha effettuato neppure una parata, con due tiri in porta subiti e due gol incassati seppur incolpevole in entrambe le circostanze, e Corini conta di recuperare il titolare Joronen. In difesa potrebbe toccare a Martella dall’inizio, mentre in mediana Ndoj spera in una chance. La sua presenza in campo permetterebbe a Romulo di tornare sulla trequarti. Ayé difficilmente avrà la maglia da titolare vista la presenza del probabile duo, Balotelli-Donnarumma a governare la manovra offensiva.

Le probabili formazioni di Verona-Brescia

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Ambarat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Allenatore: Juric.

Brescia (3-5-2): Alfonso; Cistana, Mangraviti, Gastaldello; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma.

Allenatore: Corini.

Dove vedere Verona-Brescia in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN, anche sul satellite (canale 209 di Sky).

