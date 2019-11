Leverkusen-Atletico Madrid: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Il 6 novembre alle 20:00, allo stadio BayArena, andrà in scena la partita Leverkusen-Atletico Madrid, valida per la quarta giornata di Champions League. Si sfidano due squadre che stanno avendo un cammino molto diverso sia in campionato che Champions.

Come arriva alla partita il Leverkusen

Il Leverkusen non se la passa bene ne in campionato ne in Champions League, visto che è reduce dalla sconfitta contro il M’Gladbch in casa nell’ultimo turno di Bundesliga e da 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime 5 sfide in campionato giocate. Attualmente nel girone D la squadra tedesca occupa l’ultima posizione con 0 punti e quindi questa potrebbe essere una delle ultime possibilità per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League.

Come arriva alla partita l’Atlético Madrid

Con 7 punti nel girone D, l’Atletico Madrid è a caccia della vittoria che potrebbe archiviare il discorso qualificazione in Champions League. La squadra del cholo Simeone non può che puntare alla vittoria in questo match visto che potrebbe significare qualificazione ad ottavi prima di arrivare al match decisivo contro la Juventus: una gran sfida per il primato. I Colchoneros sono reduci da 11 risultati utili consecutivi con – 7 pareggi e 4 vittorie -. Tuttavia, sono reduci da due 1-1 di fila che hanno fatto perdere terreno in campionato. Fortunatamente per l’equipo di Simeone, anche Barcellona e Real non corrono (i primi, travolti in casa del Levante; i blancos, invece, non sono andati oltre lo 0-0 contro un Betis non proprio in formissima).

Quote e pronostico di Leverkusen-Atletico Madrid

In Champions, il pronostico è a favore dell’Atletico, essendo una squadra già collaudata per partite come questa. Ci si aspetta, nonostante ciò, una gara aperta con la squadra di casa alla ricerca della vittoria almeno per rientrare in corsa per l’Europa League, mentre l’Atletico potrebbe accontentarsi anche di un eventuale pareggio. Una vittoria sarebbe però preziosa per archiviare la pratica quanto prima. Le quotazioni si aggirano attorno a: 2.75 la vittoria della squadra di casa, 3.20 il pareggio e 2. 60 la vittoria della squadra in trasferta.

Dove vedere il match di Champions tra Leverkusen-Atletico Madrid

La partita valida per la quarta giornata di Champions League andrà in diretta tv su Sky Sport o in streaming su Now TV o Sky go

