Nuovo album J-Ax: titolo, significato canzoni e data uscita

È atteso per il 2020 il nuovo disco di J-Ax. Il rapper milanese lo ha annunciato con un video sul suo account Instagram. Per ora è noto soltanto il titolo, Reale, e la data di uscita, per l’appunto l’anno prossimo. L’album colmerà un vuoto durato tre anni.

Giù la maschera

“È arrivato il momento di togliersi la maschera, Reale il mio nuovo disco”. L’artista milanese ha scelto queste parole per annunciare il suo nuovo disco via Instagram, con un video nel quale si toglie una maschera, illuminato con luci al neon rosse, in un contesto che richiama una zucca di Halloween (perfettamente in tema con la data dell’annuncio, il 31 Ottobre). Il rapper, annunciando il titolo della sua nuova fatica, ha marcato la pronuncia di Reale, facendo un gioco di parole con il suo nome vero, Alessandro Aleotti.

Un’attesa durata tre anni per il rapper

Il nuovo album di J-Ax, atteso nel 2020, è previsto quindi a tre anni di distanza da Comunisti Col Rolex, in collaborazione con Fedez, uscito nel 2017.

In questi anni l’artista ha pubblicato solo una raccolta, nel 2018, per celebrare i suoi 25 anni di carriera: 25 Ax – Il Bello Di Essere J-Ax.

A Luglio, dopo un concerto a Roma, aveva dichiarato “Ho pronte più di venti demo. Appeno ho un po’ di tempo ibero lavoro sulla musica. Conto di terminare l’album per fine anno, dovrebbe uscire nel 2020”. Promessa mantenuta.

J-Ax: Dagli Articolo 31 a Reale

È una lunga carriera quella di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, iniziata nel 1992 quando il rapper milanese prestò la sua voce per lo spot della Fiat Uno Rap Up e contestualmente uscì il primo album degli Articolo 31, Nato Per Rappare / Sei Quello Che Sei. Da qui una collaborazione con DJ-Jad che durerà fino al 2006, quando decidono di dividersi e proseguire ognuno per la propria strada. In questa nuova fase, J-Ax ha collaborato con i principali esponenti della scena rap (e non solo), da Marracash a Guè Pequeno a Jovanotti, ma anche con il compianto Pino Daniele.

Con Neffa, invece ha fondato i Due Di Picche, una collaborazione durata solo cinque mesi nel 2010, nonostante la pubblicazione di un album di successo, C’eravamo Tanto Odiati. Una carriera brillante, quindi che vedrà sommare un nuovo capitolo nel 2020, con la sua ultima fatica discografica.

