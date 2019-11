Borussia Dortmund-Inter: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Martedì 5 novembre alle ore 21:00 si disputerà il match Borussia Dortmund-Inter, valido per la quarta giornata del gruppo F di Champions League.

La marea gialla è il dodicesimo uomo in campo

Al Signal Iduna Park sarà una vera e propria bolgia, i tifosi del Borussia Dortmund non vedono l’ora di sfoderare l’ennesima coreografia per sostenere i propri beniamini nell’impresa della qualificazione alla fase a eliminazione diretta.



Dopo aver perso lo scontro diretto in casa dei nerazzurri, i tedeschi vogliono vendicarsi e scavalcare l’Inter nel girone. Il primo gol segnato può essere cruciale dato il rendimento di gol fatti e subiti dal Borussia Dortmund.



La squadra di Favre si presenta al match quasi a completo organico a disposizione, con l’incognita Reus, uscito dopo mezzora nella partita di campionato di sabato. Maglie confermate poi in attacco con Sancho e Hazard ai lati e il ristabilito Paco Alcacer prima punta. La vittoria del Borussia Dortmund è quotata dai bookmakers a 2,05, mentre il gol di Alcacer è quotato a 2,75.

La prova del 9 per Conte

Galvanizzati dalla vittoria in campionato, 1-2 contro il Bologna, e dalla partita di andata contro il Borussia Dortmund, l’Inter vuole e deve ottenere un risultato positivo in Germania per mantenere solido il secondo posto nel girone.



La squadra di Antonio Conte viene da 5 risultati positivi consecutivi – tra campionato e coppa – e sta dimostrando solidità in fase difensiva e concretezza in fase offensiva. A Bologna Lukaku è stato autore di una doppietta, che ha permesso hai nerazzurri di portare a casa i 3 punti. Il gigante belga vuole ripetersi contro i gialloneri e dimostrare che i 65 milioni versati dall’Inter sono stati ben spesi.



I nerazzurri si presentano al match senza Sánchez, in infermeria fino a gennaio, e D’ambrosio, che dovrebbe riunirsi al gruppo già dalla prossima partita.

Qualche dubbio sulla formazione nel reparto di centrocampo: Conte deve decidere se inserire Sensi, tornato dall’infortunio, o non rischiarlo e giocare con Gagliardini, Brozovic e Barella, mentre sulle fasce ci saranno i soliti Asamoah e Candreva. Davanti giocherà l’irrinunciabile coppia gol Lautaro-Lukaku. La vittoria dell’Inter è quotata a 3,75, mentre il pareggio è offerto a 3,50. Entrambi risultati utili ai nerazzurri per la qualificazione alla fase eliminatoria. Il Dortmund rimane favorito, essendo quotato tra l’ 1.90 e il 2.05

Probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Delaney; Sancho, Gotze, Hazard; Paco Alcacer.



ALLENATORE: Favre



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.



ALLENATORE: Conte

Dove vedere la partita in streaming o tv

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e per tutti in chiaro su Canale 5. In streaming su Now TV e Sky GO.

