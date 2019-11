Atalanta-Manchester City: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Mercoledì 6 novembre alle ore 21:00 andrà in scena Atalanta–Manchester City, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20.

Gli orobici cercano l’impresa

Dopo la batosta ricevuta in terra britannica, la Dea non ha più margine di errore: o fa punti o si ritrova fuori. Di fronte a sé nuovamente il City di Pep Guardiola, autentico mattatore del girone C, ma con la possibilità – a differenza della gara d’andata – di poter contare sull’apporto e sul calore del pubblico di casa. Il San Siro di Milano – stadio che ospita le partite casalinghe della Dea nella massima competizione europea – si preannuncia essere una vera e propria bolgia, tant’è che nei giorni scorsi si è anche estesa la vendita dei biglietti anche al Secondo Anello Rosso. Tanti i tifosi pronti a sostenere la “banda Gasperini” con cori e coi vessilli neroazzurri.

Atalanta–Manchester City – in altri termini – risulta essere un vero e proprio crocevia sia per il City, voglioso di archiviare subito la pratica Champions, sia per l’Atalanta, ormai aggrappata all’ultima flebile speranza.

Atalanta-Manchester City: le quote e il pronostico del match

Molti siti di betting vedono in Atalanta–Manchester City una partita a senso unico a favore dagli Sky Blues, che partono dunque con tutti i favori del pronostico. Bet365, ad esempio, quota la vittoria esterna del City a 1.50, il pareggio a 4.75 e la vittoria casalinga della Dea a 5.75. Quote simili, se non coincidenti, anche per molti altri siti.

Le probabili formazioni del match

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel Possibili ballottaggi: Muriel/Malinovskyi (con l’ucraino in campo, si avrebbe lo spostamento in avanti di Gomez), Hateboer/Castagne Da valutare: Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy; Gundogan, Silva, De Bruyne; Bernardo, Sterling, Gabriel Jesus Indisponibili: Laporte, Rodri, Sanè, Zinchenko Allenatore: Pep Guardiola

Atalanta-Manchester City: dove vederla in diretta streaming o tv

A differenza della gara d’andata, Atalanta–Manchester City non sarà visibile in chiaro: il match sarà visibile in diretta ed esclusiva tv su Sky Sport (canale 252) e in diretta streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it