Napoli-Salisburgo: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

La Champions League torna in scena con la quarta giornata della fase a gironi. Allo Stadio San Paolo si gioca Napoli-Salisburgo, valida per il gruppo E. Il fischio d’inizio è previsto per martedì 5 novembre alle ore 21:00. A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak. Internazionale dal 2011, Marciniak ha diretto due volte i partenopei: nel 2017 in occasione del play-off di ritorno Nizza-Napoli (vinto 0-2 dagli azzurri) e nel 2018 in Stella Rossa-Napoli (finita a reti inviolate).

Diretta streaming e TV

Napoli-Salisburgo sarà visibile in diretta TV su Sky, al canale Sky Sport Arena (canale 204 del satellite). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la sfida in streaming sulla piattaforma SKY GO e su Now TV.

Napoli-Salisburgo: il pronostico

Nonostante il Napoli non stia attraversando un periodo facile in campionato, in Champions League il rendimento dei partenopei è decisamente buono. In tre giornate gli uomini di Ancelotti hanno messo insieme sette punti e guidano la classifica del girone con un punto di vantaggio sul Liverpool. Napoli-Salisburgo è un match importante decisamente importante: un successo degli azzurri e un concomitante pareggio o sconfitta del Genk regalerebbero già la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Gli azzurri sono i favoriti per il successo.

Le probabili formazioni: Lozano potrebbe esserci dal primo minuto. Il Salisburgo punta tutto su Haland

In vista di Napoli-Salisburgo, Ancelotti potrebbe rilanciare dal primo minuto Lozano, autore di una buona prova contro la Roma. A Centrocampo fuori Callejon, con Fabian Ruiz che potrebbe essere spostato proprio sulla fascia destra ed Elmas in mezzo. Davanti si farà affidamento all’attacco leggero composto da Insigne e Mertens. Il Salisburgo si affiderà alla vena realizzativa del giovane Håland, già a segno nella sfida d’andata e capace di segnare ben sei reti in tre presenze. La giovane promessa danese sarà con ogni probabilità affiancata dal sudcoreano Hwang.

Ecco dunque le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens, Insigne. All.: Ancelotti.

Salisburgo (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Januzovic, Szoboszlai, Minamino; Håland, Hwang. All.: Marsch.

