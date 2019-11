Champions League: i risultati delle eurorivali delle italiane

La quarta giornata di Champions League diventa sempre più decisiva per avere i primi verdetti sulla qualificazione alla fase finale. Intanto nei maggiori campionati europei si è giocata l’undicesima giornata di campionato. Vediamo i risultati delle eurorivali nei vari campionati. Le squadre italiane si troveranno difronte: Manchester City, Lokomotiv Mosca, Borussia Dortmund e Salisburgo

Champions League: i risultati di Lokomotiv e City

La Juventus, che comanda il gruppo D insieme all’Atletico Madrid, si troverà davanti una squadra da non sottovalutare: il Lokomotiv Mosca. I russi in questa stagione si stanno dimostrando una squadra dalle mille risorse, sia in campionato che in Champions League. Nonostante l’ottimo inizio in campionato, il Lokomotiv da due giornate non riesce più a trovare la vittoria. Viene, infatti, dalla pesante sconfitta per 0 a 3 contro lo Spartak Mosca e da un pareggio per 2 a 2 contro il modesto Ufa.

Sulla sponda City, il grande rendimento in Champions League porta con sé qualche stop in campionato che sta pesando parecchio, con un Liverpool quasi inarrestabile. Nonostante ciò la squadra di Pep Guardiola viene da quattro vittorie consecutive in Premier League e comanda il Girone della competizione senza alcun problema.

I risultati di Dortmund e Salisburgo

Il gruppo F è uno dei gironi più combattuti della Champions League. L’Inter si troverà davanti una corazzata in forma che viene dalla convincente vittoria in casa contro il Wolfsburg per 3 a 0. Attualmente l’Inter – con una differenza reti migliore e dopo aver vinto lo scontro diretto – si trova in seconda posizione nel girone, ma con gli stessi punti dei tedeschi.

Il Napoli, in testa al girone E, sfiderà il Salisburgo. Gli austriaci vengono dalla vittoria fuori casa contro il Mettersburg per 0 a 3 e con questa vittoria hanno mantenuto la vetta solitaria della Bundesliga. Partita importantissima per entrambe le squadre, che sanno di giocarsi la qualificazione: una vittoria del Napoli proietterebbe i partenopei, con quasi assoluta certezza, alle fasi finali di Champions League.

