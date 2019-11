Valencia-Lille: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Anche il gruppo H scende in campo per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. All’Estadio de Mestalla di Valencia si gioca Valencia-Lille. L’incontro comincerà alle ore 21:00 di martedì 5 novembre e sarà diretto dall’arbitro russo Sergey Karasev, coadiuvato al VAR dal tedesco Dankert. La sfida di andata tra le due compagini si è disputata lo scorso 23 ottobre e si è conclusa con il risultato di 1-1. Al vantaggio spagnolo di Cheryshev al 63′ aveva poi risposto Ikoné al quinto minuto di recupero.

Valencia-Lille: diretta streaming e TV

Sarà possibile seguire Valencia-Lille in diretta TV su Sky Sport Collection (canale 205) all’interno di Diretta Gol. Streaming previsto su Sky Go e Now TV.

Pronostico del match

Non un gran momento per le due squadre. In Liga i padroni di casa del Valencia occupano solo la tredicesima posizione, seppur a soli cinque punti dal Barcellona capolista. Anche il Lille non sta ripetendo le prestazioni offerte lo scorso anno in Ligue 1, quando chiuse il campionato francese al secondo posto. In Champions League le due squadre sono al momento in zona eliminazione e devono assolutamente cercare i tre punti. Se il Valencia può però ancora nutrire buone speranze in ottica qualificazione, disperata è invece la situazione di francesi, ultimi in classifica con un solo punto all’attivo. Il pronostico di Valencia-Lille appare abbastanza incerto.

Valencia-Lille: probabili formazioni

In vista di Valencia-Lille gli spagnoli devono fare a meno di Diakhaby, espulso proprio nel match d’andata, che sarà sostituito da Garay. Indisponibili anche Guedes, Gameiro e Coquelin. Per il Lille il tecnico Galtier riproporrà probabilmente un 4-2-3-1. Tornano titolari giocatori importanti come Fonte, Araujo e Osimhen, che nell’ultimo turno di campionato erano partiti dalla panchina. Gli indisponibili sono invece Renato Sanches e Timothy Weah.

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Costa; Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo, Gomez. All.: Celades.

Lille (4-2-3-1): Maignan; Pied, Fonte, Gabriel, Bradaric; Xeka, Soumare; Luiz Araujo, Ikoné, Bamba; Osimhen. All.: Galtier.

