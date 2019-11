Bayern Monaco-Olympiacos: diretta streaming e tv. Le formazioni



Mercoledì 6 novembre alle 18:55, si disputerà all’Allianz Arena, Bayern Monaco-Olympiacos, match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champion’s League.

Caos Bayern con l’esonero di Kovac

Il Bayern si presenta al match senza il suo allenatore Kovac, esonerato dopo la batosta in campionato contro il Francoforte per 5-1. Al suo posto c’è Flick, anche se i bavaresi sono ancora in cerca di un valido sostituto. Tanti sono gli allenatori blasonati liberi, e su tutti spiccano i nomi di Mourinho e Allegri. La vittoria, “scontata”, del Bayern Monaco, è quotata dai bookmakers a 1,21.

Pedro Martins e i suoi arrivano da un pareggio nella Super League greca, che ne ha rallentato la corsa al titolo, pur facendoli rimanere comunque in testa. L’Olympiacos è chiamato a dover compiere una grande impresa all’Allianz Arena per riagganciarsi a Tottenham e Stella Rossa.

Lewandovski alle calcagna di Haaland

Nonostante la brutta sconfitta in campionato subita dal Francoforte per 5-1, Robert Lewandovski ha siglato la rete della bandiera raggiungendo quota 14 gol in campionato. L’attaccante polacco è una vera e propria macchina da gol che non guarda in faccia nessuno: è capocannoniere della Bundesliga e in Champions League insegue il giovane talento del Salisburgo Haaland(6 gol) e quale migliore occasione se non contro l’Olympiacos? Quest’anno punterà sicuramente alla Scarpa d’oro, lottando con Messi e Immobile. E chissà se vorrà fare un pensierino al Pallone D’oro portando il suo Bayern Monaco sul tetto d’Europa.

Probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Alaba, Davies, Pavard, Boateng; Thiago, Kimmich; Coutinho, Muller, Gnabry; Lewandovski.



ALLENATORE: Flick



OLYMPIACOS (4-3-3): Jose Sa; Elabdellaoui, Semedo, Papadopoulos, Tsimikas; Camara, Guilherme, Bouchalakis; Podence, El Arabi, Soudani.



ALLENATORE: Martins

Dove vedere Bayern Monaco-Olympiacos in tv o streaming

Bayern Monaco-Olympiacos sarà visbile in TV su Sky Sport Football o in streaming su Now TV e Sky GO.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it