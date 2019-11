Lione-Benfica: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

La serata di Champions League di martedì 5 novembre prevede anche Lione-Benfica. La sfida, valida per il gruppo G, inizierà alle ore 21:00 sotto la direzione dell’esperto arbitro olandese Björn Kuipers. Gli assistenti saranno Van Roekel e Zeinstra, al VAR invece Van Boekel. Appena due settimane fa fu il Benfica ad imporsi per 2-1: vantaggio lusitano con Rafa Silva, pari dei francesi con il solito Depay e rete decisiva di Pizzi su papera del portiere Lopes.

Diretta streaming e TV

L’incontro Lione-Benfica sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Collection (canale 205) all’interno di Diretta Gol, la trasmissione che prevede il rimbalzo di linea tra i vari campi. Come al solito sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su SKY Go e Now TV.

Lione-Benfica: forma e pronostico

Lione-Benfica è una sfida importante ma non decisiva. La classifica corta del gruppo G lascia infatti ancora aperto il discorso qualificazione. Il Benfica è leader del campionato portoghese con due punti di vantaggio sugli storici rivali del Porto. Ma in Champions League i lusitani stentano. La vittoria proprio contro il Lione alla terza giornata li ha quantomeno rimessi in corsa. Centrare una vittoria in casa del Lione non sarà facile, ma non impossibile. Dopo un’avvio di stagione molto promettente, il Lione è sceso sempre di più in campionato per poi tirarsi su negli ultimi turni. I francesi occupano il terzo posto nel girone a pari punti con lo Zenit.

Probabili formazioni

Intero organico a disposizione per Rudi Garcia. Nel suo 4-4-2 l’allenatore ex Roma dovrebbe affidarsi a Tousart e Mendes in mezzo al campo e alla coppia offensiva composta dall’imprescindibile Depay e da Dembelé. Due gli indisponibili per il Benfica: si tratta del centrale di difesa Rafa Silva (a segno all’andata) e di Raul de Tomas. Anche il tecnico dei portoghesi Bruno Lage dovrebbe optare per un 4-4-2. Al centro della difesa Dias e Ferro, Pizzi ancora titolare sull’esterno e Seferovic in avanti a garantire il peso offensivo.

Ecco di seguito le probabili formazioni di Lione-Benfica:

Lione (4-4-2): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Kone; Reine-Adelaide, Mendes, Tousart, Aouar; Dembelé, Depay. All.: Garcia.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Florentino, Gabriel, Cervi; Vinicius, Seferovic. All.: Lage.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it